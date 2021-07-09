Динамо Киев
0 : 0
Серветт
10.07.2021 21:00

Динамо – Серветт. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией товарищеского поединка

  • 09.07.2021 21:38
  • 354 просмотра
  • 1 комментарий
Динамо – Серветт. Текстовая трансляция матча
© ФК Динамо Киев

В субботу, 10 июля, киевское «Динамо» проведет первый контрольный поединок на втором учебно-тренировочном сборе в Швейцарии. Соперником команды Мирчи Луческу станет швейцарский «Серветт». Матч начнется в 21:00 по киевскому времени.

Киевский клуб получил дополнительное время для подготовки к новому сезону, поскольку матч за Суперкубок перенесен (с 24 июля на 22 сентября), а первый тур УПЛ «Динамо» пропускает. В пятницу контракт с киевским клубом подписал первый летний новичок – Денис Антюх, который в прошлом сезоне выступал за ковалевский «Колос».

В рамках первого сбора киевляне провели четыре контрольных поединка: с «Базелем» (4:4), «Лозанной» (1:1), «Дивоном» (5:0) и «Люцерном» (3:3).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Серветт».

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    --smart-Forever
    online
      --smart-Forever, 09.07.2021 22:08
    -2
    3:3 - было
    4:4 - было
    Ну пора 5 банок глотнуть от Серветта
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