В субботу, 10 июля, киевское «Динамо» проведет первый контрольный поединок на втором учебно-тренировочном сборе в Швейцарии. Соперником команды Мирчи Луческу станет швейцарский «Серветт». Матч начнется в 21:00 по киевскому времени.

Киевский клуб получил дополнительное время для подготовки к новому сезону, поскольку матч за Суперкубок перенесен (с 24 июля на 22 сентября), а первый тур УПЛ «Динамо» пропускает. В пятницу контракт с киевским клубом подписал первый летний новичок – Денис Антюх, который в прошлом сезоне выступал за ковалевский «Колос».

В рамках первого сбора киевляне провели четыре контрольных поединка: с «Базелем» (4:4), «Лозанной» (1:1), «Дивоном» (5:0) и «Люцерном» (3:3).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Серветт».