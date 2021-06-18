Ворскла вышла из отпуска. Кулач пока остается в команде

Официальный сайт «Ворсклы» проинформировал о том, что сегодня команда вышла из отпуска.

Пока что в составе отсутствуют легионеры (Кане, Луизао, Тамм, Пешич), которые подъедут позже. В «Ворсклу» вернулись Максим Мельничук и Оскар Мкомола, которые минувший сезон провели в арендах.

Клуб пока ничего не сообщает по поводу лучшего бомбардира минувшего сезона УПЛ Владислава Кулача, однако фото с тренировки указывают на то, что форвард пока остается в команде.

Ранее сообщалось, что Кулач уйдет свободным агентом.