Ворскла вышла из отпуска. Кулач пока остается в команде

Официальный сайт «Ворсклы» проинформировал о том, что сегодня команда вышла из отпуска.
Пока что в составе отсутствуют легионеры (Кане, Луизао, Тамм, Пешич), которые подъедут позже. В «Ворсклу» вернулись Максим Мельничук и Оскар Мкомола, которые минувший сезон провели в арендах.
Клуб пока ничего не сообщает по поводу лучшего бомбардира минувшего сезона УПЛ Владислава Кулача, однако фото с тренировки указывают на то, что форвард пока остается в команде.
Ранее сообщалось, что Кулач уйдет свободным агентом.
Источник — ФК Ворскла
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.