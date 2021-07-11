Черноморец в контрольном поединке обыграл Реал Фарма

Одесский «Черноморец» провел контрольный поединок в рамках подготовки к новому сезону. Соперником одесситов стал представитель Второй лиги Украины «Реал Фарма».

Встреча завершилась победой одесситов со счетом 3:1.

Контрольный поединок.

«Черноморец» — «Реал Фарма» Одесса — 3:1 (3:0)

Голы: Мартыненко (2), «просмотр» (19), Авагимян (38) — Абузраа (67-пенальти).

«Черноморец»: 1-й тайм — Паламарчук, Мартыненко, Долгов, Вачиберадзе (капитан), Брагару, Штогрин, Авагимян и четыре футболиста на просмотре; 2-й тайм — Пидкивка, Штогрин (Коркишко, 60), Авагимян (Сухоручко, 60; Вачиберадзе, 85), Бугай и семь футболистов на просмотре.

«Реал Фарма»: Стародубец, Колесников (Бабилов, 65), С. Онуфрак, Абузраа, Д. Онуфрак, А. Лиховидов (капитан) (Полищук, 60), Щербак (Нудный, 35), Бельмач (Грубый, 29; Топал, 68), Гранчар (Фабер, 46), Плачков, Ратушняк (Киров, 46; Кошкин, 71).

10 июля 2021 года. Одесса. Стадион УТБ «Черноморец» в Совиньоне. 30 зрителей. 27 градусов.

Ранее «Черноморец» в контрольном поединке обыграл «Балканы».