Черноморец
3 : 1
Реал Фарма
10.07.2021, FT

Черноморец в контрольном поединке обыграл Реал Фарма

Одесситы продолжают готовиться к новому сезону

  • 11.07.2021 02:59
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Черноморец в контрольном поединке обыграл Реал Фарма
© ФК Черноморец

Одесский «Черноморец» провел контрольный поединок в рамках подготовки к новому сезону. Соперником одесситов стал представитель Второй лиги Украины «Реал Фарма».

Встреча завершилась победой одесситов со счетом 3:1.

Контрольный поединок.

«Черноморец» — «Реал Фарма» Одесса — 3:1 (3:0)

Голы: Мартыненко (2), «просмотр» (19), Авагимян (38) — Абузраа (67-пенальти).

«Черноморец»: 1-й тайм — Паламарчук, Мартыненко, Долгов, Вачиберадзе (капитан), Брагару, Штогрин, Авагимян и четыре футболиста на просмотре; 2-й тайм — Пидкивка, Штогрин (Коркишко, 60), Авагимян (Сухоручко, 60; Вачиберадзе, 85), Бугай и семь футболистов на просмотре.

«Реал Фарма»: Стародубец, Колесников (Бабилов, 65), С. Онуфрак, Абузраа, Д. Онуфрак, А. Лиховидов (капитан) (Полищук, 60), Щербак (Нудный, 35), Бельмач (Грубый, 29; Топал, 68), Гранчар (Фабер, 46), Плачков, Ратушняк (Киров, 46; Кошкин, 71).

10 июля 2021 года. Одесса. Стадион УТБ «Черноморец» в Совиньоне. 30 зрителей. 27 градусов.

Ранее «Черноморец» в контрольном поединке обыграл «Балканы».

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Источник — ФК Черноморец

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