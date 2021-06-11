Шахтер проведет предсезонный сбор в Австрии

Команда Роберто Де Дзерби объявила планы на межсезонье

  • 11.06.2021 17:09
  • 321 просмотр
  • 7 комментариев
Шахтер проведет предсезонный сбор в Австрии
© ФК Шахтер Донецк

Донецкий «Шахтер» под руководством нового главного тренера Роберто Де Дзерби выйдет из отпуска в понедельник, 14 июня. В течение двух дней игроки пройдут обязательное медобследование, параллельно начав тренировочный процесс в Киеве.

22 июня «оранжево-черные» прилетят в Австрию. Команда разместится в отеле Gut Brandlhof в Хольвегене, неподалеку от города Зальфельден-ам-Штайнернен-Мер, входящего в федеральную землю Зальцбург. В тот же день «горняки» проведут на сборе первую тренировку.

Зарубежный этап подготовки «Шахтера» продлится до 10 июля. В нем запланированы 4 контрольных матча. Даты спаррингов и имена соперников будут объявлены позже.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(3 голоса)

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Комментарии
    Maks7_7_7_7
    online
      Maks7_7_7_7, 11.06.2021 17:41
    0
    joe-777, 11.06.2021 17:38
    Беженец немытый, как тебе живётся в качестве изгоя? Весело?) Скучаешь по халупе своей ордловской?
    Не то что ты изгой шпрот любитель брать в рот это все знают ,ты лучше расскажи почему ты своего любовника жекуфани не защищаешь его каждый день как и тебя все унижают
    Ссылка
    joe-777
    online
      joe-777, 11.06.2021 17:38
    -1
    Maks7_7_7_7, 11.06.2021 17:34
    Шпрот любитель брать в рот,Тебе в дурке только антизомби вкл перед сном ??
    Беженец немытый, как тебе живётся в качестве изгоя? Весело?) Скучаешь по халупе своей ордловской?
    Ссылка
    Maks7_7_7_7
    online
      Maks7_7_7_7, 11.06.2021 17:34
    -1
    joe-777, 11.06.2021 17:33
    Советую тебе антизомби по ICTV посмотреть. Будут показывать, как твои сородычи через КПП с кравчучками ломятся, а их бородачи с калашами не пропускают. Дикари ордловские
    Шпрот любитель брать в рот,Тебе в дурке только антизомби вкл перед сном ??
    Ссылка
    Maks7_7_7_7
    online
      Maks7_7_7_7, 11.06.2021 17:33
    -1
    joe-777, 11.06.2021 17:31
    Говорят, что чечены не выпускают твою родню из ОРДЛО в свободную Украину за продуктами. Щами с дошираком перебьются
    Опана привет шпрот любитель брать в рот,что тебя с дурки на выходные отпустили ??
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    joe-777
    online
      joe-777, 11.06.2021 17:33
    -1
    Maks7_7_7_7, 11.06.2021 17:27
    Отлично ,говорят что у сурков нет денег все на шубы потратили что бы судьям зарядить и раз в пять лет стать чемпионами ,и теперь они свой сбор в Кирилловке проведут
    Советую тебе антизомби по ICTV посмотреть. Будут показывать, как твои сородычи через КПП с кравчучками ломятся, а их бородачи с калашами не пропускают. Дикари ордловские
    Ссылка
    joe-777
    online
      joe-777, 11.06.2021 17:31
    -1
    Maks7_7_7_7, 11.06.2021 17:27
    Отлично ,говорят что у сурков нет денег все на шубы потратили что бы судьям зарядить и раз в пять лет стать чемпионами ,и теперь они свой сбор в Кирилловке проведут
    Говорят, что чечены не выпускают твою родню из ОРДЛО в свободную Украину за продуктами. Щами с дошираком перебьются
    Ссылка
    Maks7_7_7_7
    online
      Maks7_7_7_7, 11.06.2021 17:27
    -2
    Отлично ,говорят что у сурков нет денег все на шубы потратили что бы судьям зарядить и раз в пять лет стать чемпионами ,и теперь они свой сбор в Кирилловке проведут
    Ссылка
    Maks7_7_7_7
    online
      Maks7_7_7_7, 11.06.2021 17:41
    0
    joe-777, 11.06.2021 17:38
    Беженец немытый, как тебе живётся в качестве изгоя? Весело?) Скучаешь по халупе своей ордловской?
    Не то что ты изгой шпрот любитель брать в рот это все знают ,ты лучше расскажи почему ты своего любовника жекуфани не защищаешь его каждый день как и тебя все унижают
    Ссылка
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