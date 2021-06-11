Шахтер проведет предсезонный сбор в Австрии

Донецкий «Шахтер» под руководством нового главного тренера Роберто Де Дзерби выйдет из отпуска в понедельник, 14 июня. В течение двух дней игроки пройдут обязательное медобследование, параллельно начав тренировочный процесс в Киеве.

22 июня «оранжево-черные» прилетят в Австрию. Команда разместится в отеле Gut Brandlhof в Хольвегене, неподалеку от города Зальфельден-ам-Штайнернен-Мер, входящего в федеральную землю Зальцбург. В тот же день «горняки» проведут на сборе первую тренировку.

Зарубежный этап подготовки «Шахтера» продлится до 10 июля. В нем запланированы 4 контрольных матча. Даты спаррингов и имена соперников будут объявлены позже.