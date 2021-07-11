Львов
1 : 0
Подолье
11.07.2021, FT

Забил игрок на просмотре. Львов переиграл Подолье в контрольном поединке

«Львов» еще сыграет против «Колоса», «Волыни» и тернопольской «Нивы»

  • 11.07.2021 19:21
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Забил игрок на просмотре. Львов переиграл Подолье в контрольном поединке
© ПФК Львов

В товарищеском матче ПФК «Львов» минимально обыграл «Подолье» (1:0) в рамках подготовки к новому сезону.

Единственный гол в матче забил в первом тайме игрок на просмотре, имя которого не сообщается.

Следующие поединки ПФК «Львов» проведет против «Колоса» из Ковалевки (15 июля), луцкой «Волыни» (17 июля) и тернопольской «Нивы» (18 июля).

Товарищеский матч

11 июля

«Львов» – «Подолье» Хмельницкий – 1:0

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Источник — Sport.ua

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