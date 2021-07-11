Забил игрок на просмотре. Львов переиграл Подолье в контрольном поединке

В товарищеском матче ПФК «Львов» минимально обыграл «Подолье» (1:0) в рамках подготовки к новому сезону.
Единственный гол в матче забил в первом тайме игрок на просмотре, имя которого не сообщается.
Следующие поединки ПФК «Львов» проведет против «Колоса» из Ковалевки (15 июля), луцкой «Волыни» (17 июля) и тернопольской «Нивы» (18 июля).
Товарищеский матч
11 июля
«Львов» – «Подолье» Хмельницкий – 1:0
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Источник — Sport.ua
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