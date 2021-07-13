Стало известно, какой секретный игрок забил за Львов в спарринге с Подольем

11 июля клуб УПЛ «Львов» в очередном контрольном матче победил «Подолье» – 1:0. Пресс-служба львовского клуба официально не сообщила автора гола, выдав фразу «мяч забил игрок на просмотре».

Как оказалось, решающий гол забил потенциальный новичок команды – полузащитник Владислав Хамелюк, ранее выступавший за «Олимпик».

В первом тайме в нападении у львовян играл Илья Зубков – воспитанник киевского «Динамо», минувшей весной защищавший цвета «Альянса». По ряду причин главный тренер Анатолий Бессмертный не смог задействовать ведущих игроков – Шину, Энеса Mахмутовича и Mаруана Михоби.

15 июля «Львов» на нейтральном поле, в Хмельницком, проведет спарринг с «Колосом».