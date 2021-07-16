Металлист 1925 в спарринге не сумел обыграть клуб Первой лиги

Харьковская команда УПЛ «Металлист 1925» в товарищеском матче не сумела обыграть клуб Первой лиги.
Матч против «Краматорска» на базе в Высоком завершился вничью (1:1).
Товарищеский матч
16 июля, Высокий
«Металлист 1925» – «Краматорск» – 1:1
Голы: Протасов, 65 – Медведев, 84.
«Металлист 1925»: Сидоренко, Жичиков, Ткачук, Шершень, Западня, Габелок, Протасов (Ременюк 89), Крыськив, Голодюк (Коваленко И. 89), Батюшин (Фабиньо 75), Пономарь.
Запас: Коваленко М., Ермаков, Кравченко, Блажко.
Главный тренер – Валерий Кривенцов.
«Краматорск»: Поспелов, Сухаров, Медведев, Зубков, Мягков, Шушко, Даудов, Головань, Ндукве, Коробка, Ермоленко.
«Краматорск» (c 66-й минуты): Якубенко, Похитайло, Дорошенко, Куканов, Шрабовский, Нерух, Сафонов, 4 игрока на просмотре.
Главный тренер – Алексей Городов.
Предупреждения: Мягков, 45, игрок на просмотре, 80, Нерух, 90.
Источник — ФК Металлист 1925
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