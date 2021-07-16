Металлист 1925
1 : 1
Краматорск
16.07.2021, FT

Металлист 1925 в спарринге не сумел обыграть клуб Первой лиги

Матч против «Краматорска» на базе в Высоком завершился вничью

  • 16.07.2021 23:41
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Металлист 1925 в спарринге не сумел обыграть клуб Первой лиги
© ФК Металлист 1925

Харьковская команда УПЛ «Металлист 1925» в товарищеском матче не сумела обыграть клуб Первой лиги.

Матч против «Краматорска» на базе в Высоком завершился вничью (1:1).

Товарищеский матч

16 июля, Высокий

«Металлист 1925» – «Краматорск» – 1:1

Голы: Протасов, 65 – Медведев, 84.

«Металлист 1925»: Сидоренко, Жичиков, Ткачук, Шершень, Западня, Габелок, Протасов (Ременюк 89), Крыськив, Голодюк (Коваленко И. 89), Батюшин (Фабиньо 75), Пономарь.

Запас: Коваленко М., Ермаков, Кравченко, Блажко.

Главный тренер – Валерий Кривенцов.

«Краматорск»: Поспелов, Сухаров, Медведев, Зубков, Мягков, Шушко, Даудов, Головань, Ндукве, Коробка, Ермоленко.

«Краматорск» (c 66-й минуты): Якубенко, Похитайло, Дорошенко, Куканов, Шрабовский, Нерух, Сафонов, 4 игрока на просмотре.

Главный тренер – Алексей Городов.

Предупреждения: Мягков, 45, игрок на просмотре, 80, Нерух, 90.

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Источник — ФК Металлист 1925

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