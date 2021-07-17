Металлист 1925 – Краматорск – 1:1. Видео голов и обзор матча

Харьковская команда УПЛ «Металлист 1925» в товарищеском матче не сумела обыграть клуб Первой лиги.
Матч против «Краматорска» на базе в Высоком завершился вничью (1:1).
Товарищеский матч
16 июля, Высокий
«Металлист 1925» – «Краматорск» – 1:1
Голы: Протасов, 65 – Медведев, 84.
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Источник — Sport.ua
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