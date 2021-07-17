Валерий КРИВЕНЦОВ: «Надеюсь, победы оставили на чемпионат»

Главный тренер харьковского «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов подытожил летние сборы команды и поделился впечатлениями от заключительного спарринга с «Краматорском» (1:1).

– Провели заключительный спарринг перед стартом Чемпионата и получили достаточно информации по игрокам, испытывали различные сочетания на поле. Хотели победить, но не получилось, пропустили не обязателен гол. Провели неплохой матч, много комбинировали, надеюсь, победы оставили на чемпионат.

– Во время сборов команда сыграла 5 спаррингов. В целом довольны их итогами?

– Я доволен. Видна усталость футболистов на фоне жары, отсутствия выходных и двухразового режима тренировок. Сейчас задание отдохнуть, дадим команде два выходных, затем будем готовиться к первому матчу чемпионата.

– Лично вы переживаете в преддверии старта сезона?

– Вообще нет. У команды есть свой подчерк, единственное, нужно играть более агрессивно впереди. Мы мало бьем по воротам и медленно меняем направление мяча в атаке. Будем разговаривать с футболистами, так в УПЛ спокойно забивать нам никто не даст. Нужна скорость и ускорение возле штрафной площадки.

– Первого соперника - львовский «Рух» - уже изучали?

– Лично я посмотрел две игры, сейчас соберем всю информацию и будем готовиться более детально.