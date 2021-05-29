Александрия отказалась от зарубежных сборов

Новый главный тренер «горожан» Юрий Гура будет представлен команде 15 июня.

«Александрия» все этапы подготовки к новому сезону проведет в родных стенах. На это решение руководства повлияло и то, что на этой неделе собственностью «Александрии» стала футбольная база, которую раньше клуб арендовал.

Поскольку удалось приобрести еще и дополнительный жилищный корпус, то теперь здесь может дислоцироваться не только основной состав, но и ближайший резерв.

Напомним, что в чемпионате УПЛ «Александрия» финишировала на девятом месте, что послужило основанием для не продолжения контракта с главным тренером Владимиром Шараном и его помощниками.

Ранее сообщалось, что «Ингулец» усилят два полузащитника, ушедших из «Александрии».