Ингулец усилят два полузащитника, ушедших из Александрии

Клуб УПЛ «Ингулец» могут усилить два бывших полузащитника «Александрии» – Евгений Банада и Дмитрий Гречишкин.

Президент клуба Александр Поворознюк рассказал:

«В этом есть доля правды. Все может быть. Сейчас мы тесно сотрудничаем с агентом Вадимом Шаблией, а Банада и Гречишкин - его клиенты, поэтому не исключаю, что эти игроки могут появиться в нашем клубе»

Напомним, неделю назад Банада и Гречишкин покинули «Александрию».