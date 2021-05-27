Ингулец усилят два полузащитника, ушедших из Александрии

Клуб УПЛ «Ингулец» могут усилить два бывших полузащитника «Александрии» – Евгений Банада и Дмитрий Гречишкин.
Президент клуба Александр Поворознюк рассказал:
«В этом есть доля правды. Все может быть. Сейчас мы тесно сотрудничаем с агентом Вадимом Шаблией, а Банада и Гречишкин - его клиенты, поэтому не исключаю, что эти игроки могут появиться в нашем клубе»
Напомним, неделю назад Банада и Гречишкин покинули «Александрию».
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Источник — Footboom
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