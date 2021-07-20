Десна уступила дебютанту Второй лиги

«Десна» не смогла обыграть ЛНЗ в рамках контрольного матча. Встреча состоялась в Счастливом.
Футболисты ЛНЗ одержали победу со счетом 2:0.
«Десна» - ЛНЗ - 0:2
Голы: Замуренко, 54, Войцеховский, 73.
В предыдущем контрольном матче «Десна» переиграла «Верес» (2:0).
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Источник — Sport.ua
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