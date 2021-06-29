Верес не смог забить Волыни в контрольном матче

Ровенский «Верес» и «Волынь» из Луцка провели контрольный матч в рамках подготовки к новому сезону. Встреча завершилась ничьей со счетом 0:0.
Контрольный матч
«Верес» – «Волынь» – 0:0
Следующий спарринг «Верес» проведет 2 июля против «Львова».
Летнее межсезонье УПЛ 2021: расписание и результаты контрольных матчей
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Источник — Sport.ua
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