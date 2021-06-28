Десна и Металлист 1925 вышли из отпуска

В пятницу, 25 июня, черниговская «Десна» и харьковский «Металлист 1925» вышли из отпуска.
Первое занятие главный тренер харьковчан Валерий Кривенцов провел 26 июня. До 2 июля команда будет работать в режиме двухразовых тренировок, а после – проведет двухсторонку.
В свою очередь, наставник «Десны» Александр Рябоконь на первый сбор взял 24 игрока. Футболисты работают в режиме двухразовых тренировок.
«Металлист 1925» предварительно договорился с «Альянсом», «Кривбассом» и «Краматорском» по поводу товарищеских матчей.
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Источник — Sport.ua
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