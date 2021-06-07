На первом сборе Львов проведет два спарринга

На первом этапе подготовки, который начнется 8 июня, футболисты «Львова» сыграют два спарринга, соперники и даты уточняются.
Второй сбор также пройдет во Львове, а заключительный, в середине июля, в Закарпатье.
Пока что по обоюдному согласию сторон контракты разорваны с защитником Иваном Лобаем и полузащитником Юрием Захаркивым.
По имеющейся информации, несколько футболистов «Львова» будут отданы в аренду.
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Источник — Meta-ratings.com.ua
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