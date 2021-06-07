На первом сборе Львов проведет два спарринга

На первом этапе подготовки, который начнется 8 июня, футболисты «Львова» сыграют два спарринга, соперники и даты уточняются.

Второй сбор также пройдет во Львове, а заключительный, в середине июля, в Закарпатье.

Пока что по обоюдному согласию сторон контракты разорваны с защитником Иваном Лобаем и полузащитником Юрием Захаркивым.

По имеющейся информации, несколько футболистов «Львова» будут отданы в аренду.