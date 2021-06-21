«Определить 10 лишних игроков». Динамо начинает сбор

По информации «Динамо Киев Inside», со вторник киевляне начинают полноценную подготовку, а работать на сборе пока в основном будут молодые игроки и те, кто вернулся из аренд.
Среди них тренерский штаб Мирчи Луческу планирует определить минимум 10 игроков, которые покинут команду.
«С завтрашнего дня фактически начинается полноценная подготовка к новому сезону под руководством главного тренера. В Киев сегодня съехались все игроки основы (за исключением сборников Украины и поляка). Те получат свои законных 10 дней отпуска после последнего матча на ЧЕ».
«На первый сбор в Швейцарию они не полетят. Там будет микс из легионеров/арендных возвращенцев/молодёжи. По итогам первого сбора планируется определить как минимум 10 лишних», — говорится в сообщении.
Источник — Telegram
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