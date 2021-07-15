Десна сыграла вничью с клубом Второй лиги в контрольном матче

Сегодня, 15 июля «Десна» провела очередной спарринг в рамках подготовки к новому сезону УПЛ. Соперником был клуб Второй лиги «Чайка» из Петропавловской Борщаговки (Киевская область). Поединок завершился боевой ничьей – 2:2.
«Десна» - «Чайка» - 2:2
Голы: Безбородько, Шевцов (п) - Русьян, Лыга
Ранее «Десна» объявила о подписании Евгения Селина.
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Источник — Sport.ua
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