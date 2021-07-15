Десна
2 : 2
Чайка
15.07.2021, FT

Десна сыграла вничью с клубом Второй лиги в контрольном матче

«Чайка» сумела сыграть вничью с командой Александра Рябоконя

  • 15.07.2021 23:14
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Десна сыграла вничью с клубом Второй лиги в контрольном матче
© ФК Десна

Сегодня, 15 июля «Десна» провела очередной спарринг в рамках подготовки к новому сезону УПЛ. Соперником был клуб Второй лиги «Чайка» из Петропавловской Борщаговки (Киевская область). Поединок завершился боевой ничьей – 2:2.

«Десна» - «Чайка» - 2:2
Голы: Безбородько, Шевцов (п) - Русьян, Лыга

Ранее «Десна» объявила о подписании Евгения Селина.

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Источник — Sport.ua

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