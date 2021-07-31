Хлебас нашел команду. Воспитанник Динамо продолжит карьеру в Казахстане

27-летний форвард, выступавший за «Колос», будет играть за клуб «Ордабасы»

  • 31.07.2021 02:45
  • 131 просмотр
  • 2 комментария
Хлебас нашел команду. Воспитанник Динамо продолжит карьеру в Казахстане
© ФК Ворскла Полтава. Дмитрий Хлебас

Украинский форвард Дмитрий Хлебас на правах свободного агента подписал контракт с клубом «Ордабасы» из Казахстана, который занимает 5-е место в национальном чемпионате.

В минувшем сезоне 27-летний нападающий выступал за «Колос» из Ковалевки, сыграв 6 матчей без забитых голов.

Ранее Хлебас играл за «Динамо», «Говерлу», «Ворсклу», «Динамо» Минск и «Десну».

Transfermarkt оценивает переход футболиста в 600 тысяч евро.

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Источник — Sports.kz

(1 голос)

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Комментарии
    kylt_lichnosti
    online
      kylt_lichnosti, 31.07.2021 03:54
    0
    А как ругали Реброва, что он его с Мякушко не выпускает.
    Ссылка
    smart-Forever
    online
      smart-Forever, 31.07.2021 03:00
    0
    Все дороги с динамо ведут в турцию или в казахстан
    Вот это я понимаю, что карьера пошла по - восходящей
    Ссылка
    kylt_lichnosti
    online
      kylt_lichnosti, 31.07.2021 03:54
    0
    А как ругали Реброва, что он его с Мякушко не выпускает.
    Ссылка
    smart-Forever
    online
      smart-Forever, 31.07.2021 03:00
    0
    Все дороги с динамо ведут в турцию или в казахстан
    Вот это я понимаю, что карьера пошла по - восходящей
    Ссылка
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