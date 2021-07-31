Хлебас нашел команду. Воспитанник Динамо продолжит карьеру в Казахстане

Украинский форвард Дмитрий Хлебас на правах свободного агента подписал контракт с клубом «Ордабасы» из Казахстана, который занимает 5-е место в национальном чемпионате.
В минувшем сезоне 27-летний нападающий выступал за «Колос» из Ковалевки, сыграв 6 матчей без забитых голов.
Ранее Хлебас играл за «Динамо», «Говерлу», «Ворсклу», «Динамо» Минск и «Десну».
Transfermarkt оценивает переход футболиста в 600 тысяч евро.
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Источник — Sports.kz
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Вот это я понимаю, что карьера пошла по - восходящей
Вот это я понимаю, что карьера пошла по - восходящей
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