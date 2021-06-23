Защитник Мариуполя перешел в российский клуб

Российский клуб «Акрон» из Тольятти объявил о подписании 25-летнего украинского защитника Даниила Сагуткина. Контракт рассчитан на два года – до лета 2023 года.

С 2014 года Сагуткин находился в системе «Шахтера», а последние полтора года провел в «Мариуполе». В составе азовцев он провел 12 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 1 ассист.

Также Сагуткин провел 4 матча за молодежную сборную Украины. В прошлом сезоне «Акрон» занял 17-е место в ФНЛ – втором по силе дивизионе чемпионата России.