Защитник Мариуполя перешел в российский клуб

Даниил Сагуткин продолжит карьеру в «Акроне»

  • 23.06.2021 16:22
  • 1275 просмотров
  • 8 комментариев
Защитник Мариуполя перешел в российский клуб
© Facebook. Даниил Сагуткин

Российский клуб «Акрон» из Тольятти объявил о подписании 25-летнего украинского защитника Даниила Сагуткина. Контракт рассчитан на два года – до лета 2023 года.

С 2014 года Сагуткин находился в системе «Шахтера», а последние полтора года провел в «Мариуполе». В составе азовцев он провел 12 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 1 ассист.

Также Сагуткин провел 4 матча за молодежную сборную Украины. В прошлом сезоне «Акрон» занял 17-е место в ФНЛ – втором по силе дивизионе чемпионата России.

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Источник — Instagram

(4 голоса)

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Комментарии
    dd dent
    online
      dd dent, 23.06.2021 16:46
    0
    Ни он первый, ни последний, хотя последовательности как-то и нет, то играют в СБУ отщепенцы то нет, хотя этого не коснется
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 23.06.2021 16:42
    0
    Вот хоть одна отдушина для вас, дагестанец Ахмед Арсланалиевич Алибеков с укр паспортом на свою родину в аренду отправлялся....
    Ссылка
    Letifer
    online
      Letifer, 23.06.2021 16:41
    +1
    Да пофигу, игрок-ноунейм перешёл в клуб-ноунейм
    Ссылка
    Vitalik_Medvid
    online
      Vitalik_Medvid, 23.06.2021 16:38
    0
    Сподіваюсь,це квиток в один кінець
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 23.06.2021 16:38
    0
    Trasher311987, 23.06.2021 16:28
    Мне вот интересно почему из зари десны или там Колоса Ворсклы никто не переходит, а Марик и шахта стабильно дают игроков.
    ???
    Еще с Динамо туда ездят, вон Алибеков только вернулся
    Ссылка
    Finger
    online
      Finger, 23.06.2021 16:34
    -3
    Бажаю йому зламати шию!
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 23.06.2021 16:28
    -2
    Мне вот интересно почему из зари десны или там Колоса Ворсклы никто не переходит, а Марик и шахта стабильно дают игроков.
    ???
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 23.06.2021 16:25
    0
    ммм, "нежданчик"...
    Ссылка
    Letifer
    online
      Letifer, 23.06.2021 16:41
    +1
    Да пофигу, игрок-ноунейм перешёл в клуб-ноунейм
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 23.06.2021 16:46
    0
    Ни он первый, ни последний, хотя последовательности как-то и нет, то играют в СБУ отщепенцы то нет, хотя этого не коснется
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 23.06.2021 16:42
    0
    Вот хоть одна отдушина для вас, дагестанец Ахмед Арсланалиевич Алибеков с укр паспортом на свою родину в аренду отправлялся....
    Ссылка
    Vitalik_Medvid
    online
      Vitalik_Medvid, 23.06.2021 16:38
    0
    Сподіваюсь,це квиток в один кінець
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 23.06.2021 16:38
    0
    Trasher311987, 23.06.2021 16:28
    Мне вот интересно почему из зари десны или там Колоса Ворсклы никто не переходит, а Марик и шахта стабильно дают игроков.
    ???
    Еще с Динамо туда ездят, вон Алибеков только вернулся
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 23.06.2021 16:25
    0
    ммм, "нежданчик"...
    Ссылка
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