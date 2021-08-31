ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла подписала бразильского форварда

Лукас Рангель ранее выступал за КуПС

  • 31.08.2021 14:08
  • 2713 просмотров
  • 5 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла подписала бразильского форварда
© vorskla.com.ua

«Ворскла» объявила о подписании бразильского форварда Лукаса Рангеля. 26-летний игрок подписал контракт на два года.

Рангель ранее выступал за финскую команду КуПС, которая в нынешнем сезоне выбила полтавчан в квалификации Лиги конференций.

Transfermarkt оценивает переход в 250 тысяч евро, но сайт «Ворсклы» указывает, что футболист досрочно разорвал контракт со своим прошлым клубом.

В нынешнем сезоне Рангель успел забить 5 голов в восьми матчах.

Ранее «Ворскла» подписала хавбека Венсана Тилля.

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Источник — ФК Ворскла

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Sauron
    online
    Sauron, 31.08.2021 14:32
    +2
    Ну, есть ощущение, что Ворскла пытается становиться лучше, а это уже хорошо.
    Ссылка
    adidas777
    online
    adidas777, 31.08.2021 14:22
    +2
    Трансфер хоть и запоздалый, но считаю добротный!
    И статистика у парня очень даже хорошая.
    Ссылка
    adidas777
    online
    adidas777, 31.08.2021 14:21
    +3
    Vitalik_Medvid, 31.08.2021 14:13
    Дам безкоштовну пораду керівництву Ворскли: такі трансфери потріібно здійснювати ДО початку виступу в єврокубках.
    Очевидное невероятное!
    Ссылка
    johndow
    online
    johndow, 31.08.2021 14:17
    +7
    Vitalik_Medvid, 31.08.2021 14:13
    Дам безкоштовну пораду керівництву Ворскли: такі трансфери потріібно здійснювати ДО початку виступу в єврокубках.
    Они не знали, что парень их похоронит😂
    Ссылка
    Vitalik_Medvid
    Vitalik_Medvid, 31.08.2021 14:13
    +11
    Дам безкоштовну пораду керівництву Ворскли: такі трансфери потріібно здійснювати ДО початку виступу в єврокубках.
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