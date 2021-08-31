ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла подписала бразильского форварда

«Ворскла» объявила о подписании бразильского форварда Лукаса Рангеля. 26-летний игрок подписал контракт на два года.

Рангель ранее выступал за финскую команду КуПС, которая в нынешнем сезоне выбила полтавчан в квалификации Лиги конференций.

Transfermarkt оценивает переход в 250 тысяч евро, но сайт «Ворсклы» указывает, что футболист досрочно разорвал контракт со своим прошлым клубом.

В нынешнем сезоне Рангель успел забить 5 голов в восьми матчах.

Ранее «Ворскла» подписала хавбека Венсана Тилля.