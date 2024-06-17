С 14 июня по 14 июля 2024 года на 10 стадионах Германии пройдут матчи финальной части Евро-2024.

В групповом раунде примут участие 24 сборные, которые распределены на шесть групп по четыре команды.

Волей жребия сборная Украины под руководством Сергея Реброва попала в группу Е, где вместе с командами Бельгии, Словакии и Румынии поборется за выход в раунд плей–офф.

Групповой этап

Команды, занявшие первые и вторые места, а также 4 лучших из занявших третьи места в квартетах, выйдут в 1/8 финала.

Группа A

М Сборная И В Н П Мячи О 1 Германия 1 1 0 0 5 - 1 (+4) 3 2 Швейцария 1 1 0 0 3 - 1 (+2) 3 3 Венгрия 1 0 0 1 1 - 3 (-2) 0 4 Шотландия 1 0 0 1 1 - 5 (-4) 0

14.06 – 22:00 – (анонс. трансляция) Германия − Шотландия – 5:1

15.06 – 16:00 – (анонс. трансляция) Венгрия – Швейцария – 1:3

19.06 – 19:00 – (анонс. трансляция) Германия − Венгрия

19.06 – 22:00 – (анонс. трансляция) Шотландия − Швейцария

23.06 – 22:00 – (анонс. трансляция) Швейцария − Германия

23.06 – 22:00 – (анонс. трансляция) Шотландия – Венгрия

Группа В

М Сборная И В Н П Мячи О 1 Испания 1 1 0 0 3 - 0 (+3) 3 2 Италия 1 1 0 0 2 - 1 (+1) 3 3 Албания 1 0 0 1 1 - 2 (-1) 0 4 Хорватия 1 0 0 1 0 - 3 (-3) 0

15.06 – 19:00 – (анонс. трансляция) Испания − Хорватия – 3:0

15.06 – 22:00 – (анонс. трансляция) Италия – Албания – 2:1

19.06 – 16:00 – (анонс. трансляция) Хорватия − Албания

20.06 – 22:00 – (анонс. трансляция) Испания – Италия

24.06 – 22:00 – (анонс. трансляция) Албания − Испания

24.06 – 22:00 – (анонс. трансляция) Хорватия – Италия

Группа С

М Сборная И В Н П Мячи О 1 Англия 1 1 0 0 1 – 0 (+1) 3 2 Дания 1 0 1 0 1 – 1 (0) 1 3 Словения 1 0 1 0 1 – 1 (0) 1 4 Сербия 1 0 0 1 0 – 1 (-1) 0

16.06 – 19:00 – (анонс. трансляция) Словения − Дания – 1:1

16.06 – 22:00 – (анонс. трансляция) Сербия – Англия – 0:1

20.06 – 16:00 – (анонс. трансляция) Словения − Сербия

20.06 – 19:00 – (анонс. трансляция) Дания – Англия

25.06 – 22:00 – (анонс. трансляция) Англия − Словения

25.06 – 22:00 – (анонс. трансляция) Дания – Сербия

Группа D

М Сборная И В Н П Мячи О 1 Нидерланды 1 1 0 0 2 – 1 (+1) 3 2 Австрия 0 0 0 0 0 – 0 0 3 Франция 0 0 0 0 0 – 0 0 4 Польша 1 0 0 1 1 – 2 (-1) 0

16.06 – 16:00 – (анонс. трансляция) Польша − Нидерланды – 1:2

17.06 – 22:00 – (анонс. трансляция) Австрия – Франция

21.06 – 19:00 – (анонс. трансляция) Польша − Австрия

21.06 – 22:00 – (анонс. трансляция) Нидерланды – Франция

25.06 – 19:00 – (анонс. трансляция) Нидерланды − Австрия

25.06 – 19:00 – (анонс. трансляция) Франция – Польша

Группа Е

17.06 – 16:00 – (анонс. трансляция) Румыния − УКРАИНА

17.06 – 19:00 – (анонс. трансляция) Бельгия – Словакия

21.06 – 16:00 – (анонс. трансляция) Словакия − УКРАИНА

22.06 – 22:00 – (анонс. трансляция) Бельгия – Румыния

26.06 – 19:00 – (анонс. трансляция) Словакия − Румыния

26.06 – 19:00 – (анонс. трансляция) УКРАИНА – Бельгия

Группа F

18.06 – 19:00 – (анонс. трансляция) Турция − Грузия

18.06 – 22:00 – (анонс. трансляция) Португалия – Чехия

22.06 – 16:00 – (анонс. трансляция) Грузия − Чехия

22.06 – 19:00 – (анонс. трансляция) Турция – Португалия

26.06 – 22:00 – (анонс. трансляция) Грузия − Португалия

26.06 – 22:00 – (анонс. трансляция) Чехия – Турция