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Чемпионат Европы
17 июня 2024, 00:26 | Обновлено 17 июня 2024, 00:28
41617
15

Евро-2024: календарь, анонсы, трансляции, результаты, таблицы

Чемпионат Европы по футболу состоится в Германии с 14 июня по 14 июля

17 июня 2024, 00:26 | Обновлено 17 июня 2024, 00:28
41617
15
Евро-2024: календарь, анонсы, трансляции, результаты, таблицы
Getty Images/Global Images Ukraine

С 14 июня по 14 июля 2024 года на 10 стадионах Германии пройдут матчи финальной части Евро-2024.

В групповом раунде примут участие 24 сборные, которые распределены на шесть групп по четыре команды.

Волей жребия сборная Украины под руководством Сергея Реброва попала в группу Е, где вместе с командами Бельгии, Словакии и Румынии поборется за выход в раунд плей–офф.

Групповой этап

Команды, занявшие первые и вторые места, а также 4 лучших из занявших третьи места в квартетах, выйдут в 1/8 финала.

Группа A

М Сборная И В Н П Мячи О
1 Германия 1 1 0 0 5 - 1 (+4) 3
2 Швейцария 1 1 0 0 3 - 1 (+2) 3
3 Венгрия 1 0 0 1 1 - 3 (-2) 0
4 Шотландия 1 0 0 1 1 - 5 (-4) 0

14.06 – 22:00 – (анонс. трансляция) Германия − Шотландия – 5:1

15.06 – 16:00 – (анонс. трансляция) Венгрия – Швейцария 1:3

19.06 – 19:00 – (анонс. трансляция) Германия − Венгрия

19.06 – 22:00 – (анонс. трансляция) Шотландия − Швейцария

23.06 – 22:00 – (анонс. трансляция) Швейцария − Германия

23.06 – 22:00 – (анонс. трансляция) Шотландия – Венгрия

Группа В

М Сборная И В Н П Мячи О
1 Испания 1 1 0 0 3 - 0 (+3) 3
2 Италия 1 1 0 0 2 - 1 (+1) 3
3 Албания 1 0 0 1 1 - 2 (-1) 0
4 Хорватия 1 0 0 1 0 - 3 (-3) 0

15.06 – 19:00 – (анонс. трансляция) Испания − Хорватия – 3:0

15.06 – 22:00 – (анонс. трансляция) Италия – Албания – 2:1

19.06 – 16:00 – (анонс. трансляция) Хорватия − Албания

20.06 – 22:00 – (анонс. трансляция) Испания – Италия

24.06 – 22:00 – (анонс. трансляция) Албания − Испания

24.06 – 22:00 – (анонс. трансляция) Хорватия – Италия

Группа С

М Сборная И В Н П Мячи О
1 Англия 1 1 0 0 1 – 0 (+1) 3
2 Дания 1 0 1 0 1 – 1 (0) 1
3 Словения 1 0 1 0 1 – 1 (0) 1
4 Сербия 1 0 0 1 0 – 1 (-1) 0

16.06 – 19:00 – (анонс. трансляция) Словения − Дания – 1:1

16.06 – 22:00 – (анонс. трансляция) Сербия – Англия 0:1

20.06 – 16:00 – (анонс. трансляция) Словения − Сербия

20.06 – 19:00 – (анонс. трансляция) Дания – Англия

25.06 – 22:00 – (анонс. трансляция) Англия − Словения

25.06 – 22:00 – (анонс. трансляция) Дания – Сербия

Группа D

М Сборная И В Н П Мячи О
1 Нидерланды 1 1 0 0 2 – 1 (+1) 3
2 Австрия 0 0 0 0 0 – 0 0
3 Франция 0 0 0 0 0 – 0 0
4 Польша 1 0 0 1 1 – 2 (-1) 0

16.06 – 16:00 – (анонс. трансляция) Польша − Нидерланды 1:2

17.06 – 22:00 – (анонс. трансляция) Австрия – Франция

21.06 – 19:00 – (анонс. трансляция) Польша − Австрия

21.06 – 22:00 – (анонс. трансляция) Нидерланды – Франция

25.06 – 19:00 – (анонс. трансляция) Нидерланды − Австрия

25.06 – 19:00 – (анонс. трансляция) Франция – Польша

Группа Е

17.06 – 16:00 – (анонс. трансляция) Румыния − УКРАИНА

17.06 – 19:00 – (анонс. трансляция) Бельгия – Словакия

21.06 – 16:00 – (анонс. трансляция) Словакия − УКРАИНА

22.06 – 22:00 – (анонс. трансляция) Бельгия – Румыния

26.06 – 19:00 – (анонс. трансляция) Словакия − Румыния

26.06 – 19:00 – (анонс. трансляция) УКРАИНА – Бельгия

Группа F

18.06 – 19:00 – (анонс. трансляция) Турция − Грузия

18.06 – 22:00 – (анонс. трансляция) Португалия – Чехия

22.06 – 16:00 – (анонс. трансляция) Грузия − Чехия

22.06 – 19:00 – (анонс. трансляция) Турция – Португалия

26.06 – 22:00 – (анонс. трансляция) Грузия − Португалия

26.06 – 22:00 – (анонс. трансляция) Чехия – Турция

Плей-офф

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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Комментарии 15
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ALEX jones
Оркостану місце в болоті а не в  цивілізованному світі  хай там варятся  у власному болоті😂😂😂😂😂😂😅🤣😂😅🤣😂😅🤣😂😅
🤣😂
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+5
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Iigor6583
А в якій групі грає zрфія з московицьких боліт ? А забув, їх вишвирнули з цивілізованого світу як сцану ганчірку. Цю дачину потрібно показувати в клітці під наглядом макак.
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+3
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Chunga-Changa
А нам всё равно. Выходим  на Францию или на Хорватию и Францию  потом.
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+1
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onco-clown
Будемо сподіватися, що цей Євро буде веселим)
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+1
T-800
или после/вовремя плохого периода клубных королей наступит золотое время для Бундестим в новое время ...
или Барселона с Францией не согласятся, или Аргентина с Миланом, или прочие В А Р И А Ц И И !!
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0
T-800
прослеживается цепочка
ЧМ Германии - 5 КЕЧ Реала (1 МК)
1 КЕЧ Реала - 2 ЧМ Германии (2 Евро в копилке)
Евро96 Германии - камбэк Реала на рубеже тысячителетий
ЧМ Германии - новый виток успеха сливочного клуба
по идеи ... после ушастого (крайнего) РМА - камбэк Бундестим? ряд успешных чм/евро/лиг наций подряд
8 десятилетий тотального контроля НАШЕЙ конфедерации...
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0
T-800
если ЧМ еще более-менее сборная Германии проводит стабильно, то другие турниры ...
сливочные не брали КЕЧ/ЛЧ больше 30 лет,
у этих тоже простой 3 десятилетия после золотых голофф чехиям ... кто бы мог подумать ТОГДА, что ТАК затянется ...
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0
T-800
Бундестим 3 Евро и 3 ЧМ в период 1954-1996
Реал Мадрид 7 КЕЧ/ЛЧ (6+1) и 2 Межконтинентальных кубка в период 1956-1998
в принципе 2 самых успешных команды УЕФА в 20 ст., но смогут ли немцы вернутся победно как РМА глобально в новое время?!
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0
zhyr
збс....2 матчі в будні 16:00
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0
onco-clown
20-го числа балканская заруба Словения - Сербия на Альянц Арене в Мюнхене 
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-2
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