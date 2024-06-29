В воскресенье 30 июня в Гельзенкирхене на стадионе «Фелтинс-Арена» состоится поединок 1/8 финала чемпионата Европы, в котором встретятся сборные Англии и Словакии. Подопечные Гарета Саутгейта на данный момент являются вице-чемпионами Европы и в четвертый раз подряд (всего в седьмой в своей истории) выступят в плей-офф. Что касается Словакии, то эта сборная лишь в третий раз принимает участие в финальной части Евро. В 2016 году она вышла в 1/8 финала, где проиграла Германии 0:3, а в предыдущем турнире четыре года назад завершила выступление на групповом этапе, заняв третье место в своей группе, но имела худшие показатели среди команд, оказавшихся в других группах на той же позиции.

Англия

На нынешнем чемпионате Европы англичане играли в группе С и заняли первое место. Хотя, если брать в целом, то их игра особо не впечатлила. В первом туре (кстати, тогда матч также проходил в Гельзенкирхене) Англия только с минимальным преимуществом одолела Сербию 1:0 благодаря точному удару Джуда Беллингема на 13-й минуте. А вот в двух других поединках были зафиксированы ничейные результаты – с Данией 1:1 (гол у британцев забил Гарри Кейн) и Словенией 0:0.

Интересно, что и на предыдущем Евро англичанам хватило двух голов, чтобы выйти из группы. Но тогда они в трех матчах не пропустили в свои ворота ни одного мяча. Поэтому очевидно, что Гарет Саутгейт (сам в прошлом защитник) отдает предпочтение в первую очередь надежности обороне, а уже потом забитым голам. Такая тактика, конечно же, имеет место быть, так как дает результат, но зрителям подобные действия явно не приносят удовлетворения.

Даже у себя на родине сборная Англии нередко подвергается критике за осторожный и оборонительный футбол. Не случайно британское издание «The Guardian» по итогам группового этапа поставило свою команду только на 9 место, пропустив вперед даже Грузию и Турцию.

А вот мнения бывших игроков сборной Англии по поводу игры расходятся. Если Уэйн Руни подвергает критике стиль игры команды, то Пол Скоулз его хвалит и говорит о том, что вдохновлен действиями английских футболистов.

Словакия

Сборная Словакии на групповом этапе играла в одной группе с Украиной и именно в матче с нашей командой потерпела единственное поражение 1:2. Но к тому времени в ее активе уже была победа над Бельгией 1:0, так что в заключительном туре словаков вполне устраивала ничья с Румынией, что в итоге и произошло 1:1. Многие из нас помнят, как после того поединка обе сборные, включая запасных и тренеров, были очень довольны исходом и стали поздравлять друг с друга прямо на футбольном поле с выходом из группы.

Следует отметить, что два гола из трех в составе Словакии забил полузащитник Иван Шранц. Учитывая тот факт, что пока на Евро нет явных бомбардиров, с таким показателем Шранц делит второе место в реестре игроков, забивших наибольшее число мячей на этом турнире. Еще один гол в активе другого игрока средней линии словацкой сборной Ондрея Дуды.

После матча с Румынией защитник Словакии Петер Пекарик отметил, что «… это еще один большой успех для сборной Словакии. Он принадлежит всем словацким болельщикам. Мы счастливы, что прошли в плей-офф, в раздевалке обязательно будут победные возгласы, а потом будет тяжелая работа. Верю, что мы еще не раз порадуем наших болельщиков своим боевым духом».

Статистика матчей

Сборные Англии и Словакии провели друг с другом 6 матчей, в том числе один в финальной части чемпионата Европы 2016 года. Тогда матч завершился вничью 0:0. Еще дважды соперники встречались в отборе на Евро-2004. Оба поединка завершились с одинаковым счетом 2:1 в пользу англичан. А вообще в активе Англии 5 побед, у Словакии еще ни одной. Та же нулевая ничья во Франции так и осталась единственным достижением словаков в играх с Англией.

Ориентировочные составы:

Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунз, Гехи, Триппьер, Галлахер, Райс, Сака, Беллингем, Фоден, Кейн

Словакия: Дубравка, Пекарик, Вавро, Шкриньяр, Ганцко, Куцка, Лоботка, Дуда, Шранц, Хараслин, Стрелец

Прогноз на противостояние:

Учитывая низкую результативность команд на первом этапе, вряд ли стоит ожидать большого количества голов. Скорее всего, с минимальным счетом 1:0 выиграют более опытные англичане.

30 июня, воскресенье