В немецком Гельзенкирхене 30 июня прошел матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Англии и Словакии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Встреча состоялась на стадионе «Фельтинс-Арена». Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу англичан после экстратайма.

Евро-2024. 1/8 финала

Гельзенкирхен, 30 июня

Англия – Словакия – 2:1

Голы: Беллингем, 90+5, Кейн, 90 – Шранц, 25

❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

Видеообзор матча:

ГОЛ! 0:1 Шранц, 25 мин.

ГОЛ! 1:1 Беллингем, 90+5 мин.

ГОЛ! 2:1 Кейн, 91 мин.