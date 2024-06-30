Англия – Словакия – 2:1 (д.в.) Безумный мяч Беллингема. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Евро-2024
В немецком Гельзенкирхене 30 июня прошел матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Англии и Словакии.
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Встреча состоялась на стадионе «Фельтинс-Арена». Время начала встречи – 19:00 по Киеву.
Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу англичан после экстратайма.
Евро-2024. 1/8 финала
Гельзенкирхен, 30 июня
Англия – Словакия – 2:1
Голы: Беллингем, 90+5, Кейн, 90 – Шранц, 25
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Видеообзор матча:
ГОЛ! 0:1 Шранц, 25 мин.
ГОЛ! 1:1 Беллингем, 90+5 мин.
ГОЛ! 2:1 Кейн, 91 мин.
События матча
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