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  4. Англия – Словакия – 2:1 (д.в.) Безумный мяч Беллингема. Видео голов и обзор
Евро
Англия
30.06.2024 19:00 – FT 2 : 1
Словакия
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Чемпионат Европы
30 июня 2024, 21:49 | Обновлено 30 июня 2024, 21:58
14474
0

Англия – Словакия – 2:1 (д.в.) Безумный мяч Беллингема. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Евро-2024

30 июня 2024, 21:49 | Обновлено 30 июня 2024, 21:58
14474
0
Англия – Словакия – 2:1 (д.в.) Безумный мяч Беллингема. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В немецком Гельзенкирхене 30 июня прошел матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Англии и Словакии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Встреча состоялась на стадионе «Фельтинс-Арена». Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу англичан после экстратайма.

Евро-2024. 1/8 финала

Гельзенкирхен, 30 июня

Англия – Словакия – 2:1

Голы: Беллингем, 90+5, Кейн, 90 – Шранц, 25

❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

Видеообзор матча:

ГОЛ! 0:1 Шранц, 25 мин.

ГОЛ! 1:1 Беллингем, 90+5 мин.

ГОЛ! 2:1 Кейн, 91 мин.

События матча

91’
ГОЛ ! Мяч забил Гарри Кэйн (Англия).
90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Джуд Беллингем (Англия).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Иван Шранц (Словакия).
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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