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Евро
Англия
30.06.2024 19:00 - : -
Словакия
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Чемпионат Европы
30 июня 2024, 01:22 | Обновлено 30 июня 2024, 01:23
43
0

Англия – Словакия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1/8 финала чемпионата Европы

30 июня 2024, 01:22 | Обновлено 30 июня 2024, 01:23
43
0
Англия – Словакия. Текстовая трансляция матча

В воскресенье, 30 июня, состоится поединок 1/8 финала чемпионата Европы, в котором встретятся сборные Англии и Словакии. Матч пройдет в Гельзенкирхене на стадионе «АуфШальке», игра начнется в 19:00 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Сборная Англии заняла первое место группы С. Команда Гарета Саутгейта обыграла сербов (1:0), а затем сыграла вничью с Данией (1:1) и Словенией (0:0). Словакия соперничала со сборной Украины в группе Е и в противостоянии с «сине-желтыми» потерпела поражение со счетом 1:2. После трех матчей все команды этой группы имели одинаковое количество очков и, к сожалению, лишней в 1/8 финала оказалась наша сборная. А словаки заняли третье место. Ранее Англия и Словакия провели шесть очных дуэлей: «львы» одержали 5 побед, а еще 1 встреча завершилась вничью. Предыдущее противостояние команд состоялось в отборочном турнире ЧМ-2018. В гостевом поединке англичане одержали победу со счетом 1:0, а на своем поле обыграли Словакию со счетом 2:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Англия – Словакия, за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Тишура
Александр Тишура Sport.ua
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