В воскресенье, 30 июня, состоится поединок 1/8 финала чемпионата Европы, в котором встретятся сборные Англии и Словакии. Матч пройдет в Гельзенкирхене на стадионе «АуфШальке», игра начнется в 19:00 по киевскому времени.

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Сборная Англии заняла первое место группы С. Команда Гарета Саутгейта обыграла сербов (1:0), а затем сыграла вничью с Данией (1:1) и Словенией (0:0). Словакия соперничала со сборной Украины в группе Е и в противостоянии с «сине-желтыми» потерпела поражение со счетом 1:2. После трех матчей все команды этой группы имели одинаковое количество очков и, к сожалению, лишней в 1/8 финала оказалась наша сборная. А словаки заняли третье место. Ранее Англия и Словакия провели шесть очных дуэлей: «львы» одержали 5 побед, а еще 1 встреча завершилась вничью. Предыдущее противостояние команд состоялось в отборочном турнире ЧМ-2018. В гостевом поединке англичане одержали победу со счетом 1:0, а на своем поле обыграли Словакию со счетом 2:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Англия – Словакия, за которой можно следить в украинской версии сайта.