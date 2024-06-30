Эффектное спасение. Сборная Англии вырвала у Словакии путевку в 1/4 финала

Вот и наступило время, когда в 1/8 финала Евро-2024 играли Англия, которую на этом чемпионате за чрезмерный прагматизм не критиковал только ленивый, и Словакия, на месте которой при других условиях вполне могла бы быть Украина. Но не будем о грустном.

Состав родоначальников футбола из матча в матч остается стабильным, за исключением напарника в опорной зоне для Деклана Райса. Сначала там играл Александер-Арнольд, тогда его понемногу подменял Галлахер, но ни один из них не поразил хоть чуть-чуть. Поэтому наступил черед играть в основе юному, но уже достаточно опытному Коби Майну.

Как показало начало матча, словаки, которые по умолчанию считались аутсайдерами (а как же иначе, если Англию еще в начале турнира записали в явные фавориты Евро), в защите отсиживаться не собирались. Если активные были на флангах англичане (традиционно более активным был правый фланг Букайо Сака, а Фоден был менее заметным), то и словаки в свой актив записали несколько опасных прострелов и ударов, причем мяч после них летал довольно близко от каркаса ворот Пикфорда.

Англия использовала контроль мяча в испанском стиле не могла, поэтому попыталась сделать ставку на навесы и дальние удары. Они держали вратаря и защитников Словакии в напряжении, но не больше.

И первыми забили словаки. Стрелец получил мяч перед штрафным, якобы собирался бить, но, введя в заблуждение Джона Стоунза, отдал классный скрытый пас в штрафную на ход выбежавшему на голкипера Штранцу, уверенно покатившему мяч в левый от себя угол под опорную ногу голкипера. 0:1 – и теперь играть на защиту «три льва» не могли никак. А Штранц забил уже три гола на турнире и сравнялся по этому показателю с грузином Микаутадзе и немцем Мусиалой.

Даже интересно стало, как англичане собираются отыгрываться, точнее, какие указания для этого будет делать тренер. Потому что создавалось впечатление, что тактика свелась к дальнейшей еще большей попытке использовать навесы и ставка на индивидуальные действия, в частности, пробовал что-то делать Майну, но его попыток было явно мало.

Первые несколько минут стали будто продолжением первого тайма, но вдруг англичанам удалась быстрая классная атака, в ходе которой Триппьер воспользовался провалом фланга у словаков, выбежал слева на ворота, мог бить сам, но отдал направо на занесшему мяч Фодену в ворота. Но зря радовались англичане, ведь повтор ВАР показал, что лучше бы Триппьер бил бы сам, поскольку Фоден забежал за линию мяча и гол был отменен.

Но через минуту удача отдала долг англичанам, уберечь их от второго пропущенного гола, причем этот гол, если бы состоялся, мог бы стать конкурентом знаменитому голу, пропущенному недавно Турцией от Португалии. Беллингем в центре поля просто небрежно подарил мяч оппоненту, Стрелец решил бить из центрального круга, Пикфорд уже ничего не мог сделать, и счастье Англии, что мяч прокатился мимо створа ворот.

Как показала практика, проблемы в Словакии начинались, когда англичане начинали включать скорость и активно двигаться. Но как же редко это было, по пальцам одной руки можно было сосчитать. Таким образом, даже изменение тактики на игру в три защитника не нивелировало той же ставки на навесы и индивидуальные действия. И если последние у Майну и Палмера еще проходили, то словаки уверенно выносили все попытки доставить мяч вперед по воздуху.

После того, как после энного навеса Кейн не использовал стопроцентный момент, пробив в одиночестве головой мимо, показалось, что все в матче стало ясно. Не верилось, что англичане смогут победить, и даже попадание в стойку ворот Дубравки выглядело случайным. Могло спасти их только чудо, и оно произошло на пятой из шести добавленных минут. Беллингем решил после подачи справа бить боковыми ножницами и не прогадал – счет сравнялся, от огромного позора и Англия, и персонально Саутгейт спасены.

А дополнительное время началось сразу с гола Кейна – форвард почувствовал, где нужно быть, чтобы головой превратить в гол неудавшиеся два удара подряд от партнеров. И кто теперь сомневался, что англичане удержат счет?

Так и произошло, теперь словаки лезли вперед навесами, а подопечные Саутгейта отбивались и имели возможность увеличить разрыв в контратаках. Правда, могли и пропустить, но Боженик свой единственный шанс для команды не использовал, не попав в пустой угол в падении.

Словаки уезжают домой, а Англия в четвертьфинале будет играть против Швейцарии.

Фото – УЕФА

Чемпионат Европы. 1/8 финала.

Англия – Словакия – 2:1

Гол: Беллингем (90+5), Кейн (91) – Штранц (25)

Предупреждения: Гехи (3), Майну (7), Беллингем (17) – Куцка (13), Скриньяр (45+1), Пекарик (77), Вавро (108), Дьомбер (114)

Англия: Пикфорд, Уолкер, Стоунз, Гехи, Трипьер (Палмер, 66), Майну (Эзе, 84), Райс, Беллингем (Галлахер, 106), Фоден (Тоуни, 90+4), Сака, Кейн (Конса, 106).

Словакия: Дубравка, Пекарик (Тупта, 109), Вавро, Шкриньяр, Ганцко, Куцка (Беро, 82), Лоботка, Дуда (Бенеш, 82), Шранц (Дьомбер, 90+3), Стрелец (Боженик, 62), Гараслин (Суслов, 61).

Арбитр: Халил Меллер (Турция)

Стадион «АуфШальке» (Гельзенкирхен, Германия)

АНГЛИЯ – СЛОВАКИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА