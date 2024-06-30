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Евро
Англия
30.06.2024 19:00 – FT 2 : 1
Словакия
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Чемпионат Европы
30 июня 2024, 21:38 | Обновлено 30 июня 2024, 21:57
2374
25

Эффектное спасение. Сборная Англии вырвала у Словакии путевку в 1/4 финала

Англичане были близки к провалу

30 июня 2024, 21:38 | Обновлено 30 июня 2024, 21:57
2374
25
Эффектное спасение. Сборная Англии вырвала у Словакии путевку в 1/4 финала
Getty Images/Global Images Ukraine

Вот и наступило время, когда в 1/8 финала Евро-2024 играли Англия, которую на этом чемпионате за чрезмерный прагматизм не критиковал только ленивый, и Словакия, на месте которой при других условиях вполне могла бы быть Украина. Но не будем о грустном.

Состав родоначальников футбола из матча в матч остается стабильным, за исключением напарника в опорной зоне для Деклана Райса. Сначала там играл Александер-Арнольд, тогда его понемногу подменял Галлахер, но ни один из них не поразил хоть чуть-чуть. Поэтому наступил черед играть в основе юному, но уже достаточно опытному Коби Майну.

Как показало начало матча, словаки, которые по умолчанию считались аутсайдерами (а как же иначе, если Англию еще в начале турнира записали в явные фавориты Евро), в защите отсиживаться не собирались. Если активные были на флангах англичане (традиционно более активным был правый фланг Букайо Сака, а Фоден был менее заметным), то и словаки в свой актив записали несколько опасных прострелов и ударов, причем мяч после них летал довольно близко от каркаса ворот Пикфорда.

Англия использовала контроль мяча в испанском стиле не могла, поэтому попыталась сделать ставку на навесы и дальние удары. Они держали вратаря и защитников Словакии в напряжении, но не больше.

И первыми забили словаки. Стрелец получил мяч перед штрафным, якобы собирался бить, но, введя в заблуждение Джона Стоунза, отдал классный скрытый пас в штрафную на ход выбежавшему на голкипера Штранцу, уверенно покатившему мяч в левый от себя угол под опорную ногу голкипера. 0:1 – и теперь играть на защиту «три льва» не могли никак. А Штранц забил уже три гола на турнире и сравнялся по этому показателю с грузином Микаутадзе и немцем Мусиалой.

Даже интересно стало, как англичане собираются отыгрываться, точнее, какие указания для этого будет делать тренер. Потому что создавалось впечатление, что тактика свелась к дальнейшей еще большей попытке использовать навесы и ставка на индивидуальные действия, в частности, пробовал что-то делать Майну, но его попыток было явно мало.

Первые несколько минут стали будто продолжением первого тайма, но вдруг англичанам удалась быстрая классная атака, в ходе которой Триппьер воспользовался провалом фланга у словаков, выбежал слева на ворота, мог бить сам, но отдал направо на занесшему мяч Фодену в ворота. Но зря радовались англичане, ведь повтор ВАР показал, что лучше бы Триппьер бил бы сам, поскольку Фоден забежал за линию мяча и гол был отменен.

Но через минуту удача отдала долг англичанам, уберечь их от второго пропущенного гола, причем этот гол, если бы состоялся, мог бы стать конкурентом знаменитому голу, пропущенному недавно Турцией от Португалии. Беллингем в центре поля просто небрежно подарил мяч оппоненту, Стрелец решил бить из центрального круга, Пикфорд уже ничего не мог сделать, и счастье Англии, что мяч прокатился мимо створа ворот.

Как показала практика, проблемы в Словакии начинались, когда англичане начинали включать скорость и активно двигаться. Но как же редко это было, по пальцам одной руки можно было сосчитать. Таким образом, даже изменение тактики на игру в три защитника не нивелировало той же ставки на навесы и индивидуальные действия. И если последние у Майну и Палмера еще проходили, то словаки уверенно выносили все попытки доставить мяч вперед по воздуху.

После того, как после энного навеса Кейн не использовал стопроцентный момент, пробив в одиночестве головой мимо, показалось, что все в матче стало ясно. Не верилось, что англичане смогут победить, и даже попадание в стойку ворот Дубравки выглядело случайным. Могло спасти их только чудо, и оно произошло на пятой из шести добавленных минут. Беллингем решил после подачи справа бить боковыми ножницами и не прогадал – счет сравнялся, от огромного позора и Англия, и персонально Саутгейт спасены.

А дополнительное время началось сразу с гола Кейна – форвард почувствовал, где нужно быть, чтобы головой превратить в гол неудавшиеся два удара подряд от партнеров. И кто теперь сомневался, что англичане удержат счет?

Так и произошло, теперь словаки лезли вперед навесами, а подопечные Саутгейта отбивались и имели возможность увеличить разрыв в контратаках. Правда, могли и пропустить, но Боженик свой единственный шанс для команды не использовал, не попав в пустой угол в падении.

Словаки уезжают домой, а Англия в четвертьфинале будет играть против Швейцарии.

Фото – УЕФА

Чемпионат Европы. 1/8 финала.

Англия – Словакия – 2:1

Гол: Беллингем (90+5), Кейн (91) – Штранц (25)

Предупреждения: Гехи (3), Майну (7), Беллингем (17) – Куцка (13), Скриньяр (45+1), Пекарик (77), Вавро (108), Дьомбер (114)

Англия: Пикфорд, Уолкер, Стоунз, Гехи, Трипьер (Палмер, 66), Майну (Эзе, 84), Райс, Беллингем (Галлахер, 106), Фоден (Тоуни, 90+4), Сака, Кейн (Конса, 106).

Словакия: Дубравка, Пекарик (Тупта, 109), Вавро, Шкриньяр, Ганцко, Куцка (Беро, 82), Лоботка, Дуда (Бенеш, 82), Шранц (Дьомбер, 90+3), Стрелец (Боженик, 62), Гараслин (Суслов, 61).

Арбитр: Халил Меллер (Турция)

Стадион «АуфШальке» (Гельзенкирхен, Германия)

АНГЛИЯ – СЛОВАКИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Тишура
Александр Тишура Sport.ua
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Комментарии 25
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suforza1921
Словаччину знайшла карма за договорняк в найнеприємніший момент для них і їхніх уболівальників - тоді коли вже вони були у очікуванні ейфорії від перемоги. І ще як! Яким голом Белінгема! 
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+8
Первый Среди Равных
Це вам за договорняк, с*ки. Чекаю ще щоб Нідерланди викинули румуів сраною мітлою із турніра нах*й. 
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+6
Виктор Войцеховский
Англия со своим тяни-толкай конечно это пиз...ц полный. Пока фартонуло 
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+4
AleksDnipro
Банкіри відправлять Англію додому, а Саутгейта у відставку, у наступному матчі
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+3
dimando560
Добре що викинули словаків за автобус та сцикливу гру на нічию. Хоча й Англія не вразила, проте Белінгем та Кейн потягнули
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+2
Ребров2024
Такую Англию и Украина бы обыграла с тренером физруком ребровым и лунтиком на воротах, Англия всё ровно в створ ворот не бьёт 
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+1
suforza1921
Англійцям відверто фартонуло сьогодні. Словаччина добре організована команда і довела сьогодні грою не випадковість перемоги над Бельгією, і те, що у футбол грають люди, а не грошові мішки. 
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+1
introvert
Давайте спокійно, без емоцій. Одні лише голі факти: 
1.Словаки добре виглядали в захисті, але запаркований автобус не повинен бути рецептом успіху в плей-оф. Антифутбол не повинен тріумфувати - і він не пройшов; 
2.Заміни Саутгейта спрацювали на 100%, Езе і Тоуні створили переможний гол. Тренер - фізрук, кажете?
3.Кейн та Беллнгем - головні претенденти на Золотий М`яч. Так, це теж факт) Хочете посперечатись?)
4.На ЧС "геніальні" експерти сайту в кожному матчі прогнозували виліт Аргентини. Чим це скінчилось, пам`ятають усі. На цьому Євро ті ж самі експерти переключилися на англійців. Думку відслідковуєте?)) 
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+1
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Анатолий Басов
Аж нічуть не жалко словаків, так їм і треба. Самі вибрали англійців, коли грали договорняк з румунами..Побачили ми і англійців, тренер нуль, маючи такий склад,  вони умудрилися нанести перший удар в створ на 90+5. Вийди ми з ними могли і розіграти.
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0
Владислав Антонов
Матч на нічию, але індивідуальний клас англійців допоміг їм пройти далі.
Зі Швейцарією так легко не буде, там 50 на 50.
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0
Maxcrimea10
Кантони цей колхоз ще в першому таймi винесуть
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0
Sashko57
Саутгейта на мыло. Вопреки стараниям тренера англичане выиграли. Но пока.
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0
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kravets_2010
І знову пролізли.....
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0
Xvalenok03
Не дотянули.
А то могла быть сенсация. 
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-1
Сseresznye
Джуд,  Эзе,  Тоуни и Кейн за 2 минуты порешали.)
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-2
MrStepanovM .
по любому словаки молодці...а англійці слабенько...а ті хто про "за договорняк" торочять просто відірванні від життя ідеалісти....
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-3
Лига
Боже храни Англию, будущих чемпионов евро
Игра снова х_йня, ну теперь на фарте точно нужно брать евро 
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-4
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