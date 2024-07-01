30 июня состоялся матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Англии и Словакии. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу англичан по итогам экстратайма.

После завершения встречи главный тренер английской национальной команды Гарет Саутгейт прокомментировал результат поединка:

«Все вышедшие на поле ребята сыграли свою роль, будь то создание голов или их предотвращение. Вот какой у них дух, и именно это вывело нас сегодня в четвертьфинал.

Для молодой команды они проявили большое терпение, когда было проще перемещать мяч быстрее. В конце концов, это старомодно – длинное забрасывание мяча вперед. Двух игроков, забивших голы, мы могли бы заменить на 15 минут раньше, потому что они плохо держались на ногах, но мы оставили их на поле.

Игра через давление в полузащите – это проблема, с которой мы сталкиваемся уже долгое время. Сегодня нам потребовалось время, чтобы найти тактику для того, чтобы преодолеть это. Мы продолжали настаивать и пытаться, и, в конце концов, мы создали этот единственный шанс. Мы хотим стать лучше, моральный дух помог нам пройти через это сегодня.

Нас будут допрашивать, и мы это понимаем. У нас есть некоторые качества, которые удерживают нас в конкурентной борьбе. Я так горжусь духом и лидерством, которые проявили игроки.

Гарри и Джуд, до конца осталось 15 минут, вы смотрите на их физическое состояние и задаетесь вопросом, сможете ли освежить эти позиции. Но вы знаете, на что способны эти игроки, и именно поэтому мы оставили их.

Словакия? Мы нисколько не удивились, у них хорошая команда и они хорошо тренируются. Мы плохо играли против длинных передач, и нам было сложно пройти через высокий прессинг. Им пришлось невероятно усердно работать, но мы знали, что один гол изменит все, и я всегда верил, что мы добьемся этого, может быть, не так поздно, как мы это сделали, но это была ночь, когда я не был готов идти домой ни с чем. Очевидно, игроки чувствовали то же самое.

Мы знаем, что уровень нашей игры должен быть выше, но дух и единение растут. Мы даем шанс молодым игрокам, но мы ищем выход и все еще находимся на турнире.

Джуду 21 год, и он чувствует себя невероятно хорошо. Он уже оказал невероятное влияние на свои клубы и национальную сборную, но он еще молодой. Его характер и индивидуальность создают моменты, которые принесут нам победу, и сегодня он снова сделал это для нас. Он отличный парень, и с ним приятно работать.

Это действительно мощный момент для команды. Одно дело выиграть игру со всеми своими звездными игроками, но для нас очень важно, чтобы другие игроки переступили черту и почувствовали, что им доверяют», – сказал Саутгейт.

Видеообзор матча Англия – Словакия (2:1)