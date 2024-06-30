Суперспаситель. Определен лучший игрок матча Евро Англия – Словакия
Джуд Беллингем забил на 90+5-й минуте и перевел поединок 1/8 финала в экстратайм
30 июня состоялся матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Англии и Словакии. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу англичан по итогам экстратайма.
После завершения встречи технические наблюдатели УЕФА назвали Джуда Беллингема лучшим игроком поединка:
«Он продемонстрировал сильное лидерство, чтобы сохранить веру своей команды», – отметили в УЕФА.
Беллингем отыграл все 120 минут и отличился голом на 90+5-й минуте, переведя встречу в овертайм. Джуд оформил бисиклету!
ФОТО. Шедевральный спаситель. Определен лучший игрок матча Англия – Словакия
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