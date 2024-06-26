Словаки начали матч очень активно. Но все, чем они смогли отметиться на стартовых минутах, так это добиться права на несколько угловых. Подавал Хараслин перспективно, но его партнеры при завершении убедительны не были, да и голкипер румын Нице с партнерами действовали надежно.

Румыны старались давлению соперников отвечать своими атаками убедительно и резво. Как следствие, уже на 11-й минуте они создали первый в матче забивной момент. Рациу завершал атаку прицельным ударом в дальний угол – Дубравка в прыжке мяч парировал.

От греха подальше словаки прибавили и на 24-й минуте повели в счете. В целом, заслуженно при этом. Забил Дуда. Он своевременно откликнулся на высокий кросс с правого фланга от Куцки и тчоно пробил головой. 1:0.

Поведя в счете, игроки словацкой сборной играть по счету не стали, а продолжили искать свое счастье впереди. Румыны, как и до этого, отвечали, и делали это во взрывной манере. На 36-й минуте один из таких взрывов обернулся падением Хаджи на линии штрафной. Поначалу арбитр назначил штрафной, но после помощи со стороны ВАР указал на 11-метровую отметку. Резван Марин с точки исполнил удар без шансов для Дубравки. 1:1.

Обмен голами аппетит команд немного успокоил, и оставшееся время первого тайма они доиграли без острых моментов. Правда, в компенсированное время игроки румынской сборной отметились двумя предупреждениями.

Второй тайм стал продолжение первой половины игры. Но только не ее концовки, а первой части, когда соперники рвались и стремились к чему-то. Впрочем, в таком стиле словаки и румыни отыграли примерно треть второй 45-минутки, после чего стали действовать просто на удержание результата.

И чем меньше времени им оставалось играть, тем отчетливее было понятно, что основные события в поединке уже состоялись и больше ничего значимого на поле происходить не будет. Предположения оправдались – финальный свисток зафиксировал ничью 1:1. Она оказалась на руки и сборной Словакии, и сборной Румынии. Зато от нее проиграла команда Украины, которая вынуждена попрощаться с Евро-2024.

Чемпионат Европы 2024. Группа Е. 3-й тур

Словакия – Румыния – 1:1

Дуда, 24 – Р. Марин, 37 пенальти

Дуда, 90+1 – Бурке, 45+1, Банчу, 45+4, Йорданеску, 55 (за пределами поля), Пушкаш, 88

Словакия: Дубравка, Пекарик (Дёмбер, 90+2), Вавро, Шкриньяр, Ганцко, Куцка, Лоботка, Дуда (Беро, 90+2), Шранц (Дюриш, 78), Хараслин (Суслов, 70), Стрелец (Боженик, 70).

Румыния: Нице, Рациу, Драгушин, Бурке, Банчу, Р. Марин (Рус, 86), М. Марин, Станчу, Коман (Сореску, 58), Хаджи (Ман, 66), Драгуш (Пушкаш, 66).

Арбитр: Даниэль Зиберт (Германия).

Стадион: «Дойче Банк-Штадион» (Франктфурт-на-Майне).

СЛОВАКИЯ – РУМЫНИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА