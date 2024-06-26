Во среду, 26 июня, во Франкфурте-на-Майне на стадионе «Дойче Банк-Штадион» состоится матч третьего тура в рамках квартета E чемпионата Европы-2024 по футболу, в котором сыграют национальные сборные Словакии и Румынии. Стартовый свисток словацкого рефери Даниэля Зиберта из Берлина прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Словакия



Поскольку в этом квартете принимает участие также и сборная Украины, то своих соперников мы уже успели изучить от и до. Тем более, когда ни игровой рисунок, ни стартовый состав, они менять не спешат, что характерно для национальной команды Словакии под руководством Франческо Кальцоны. При этом то, что сработало против Бельгии (1:0): быстрый гол и дальнейшее удержание счета, против команды Сергея Реброва уже не сработало (1:2).

Однако свои три очка словаки все-таки отыскали в этой, как оказалось, на удивление ровной группе, и для нас это плохие новости. По личным встречам, действительно, мы опережаем команду Кальцоны, но ведь этот баланс еще надо умудриться хотя бы сохранить, если и вовсе не нарушить в свою пользу, по состоянию на момент завершения матчей в группе. А иначе могут возникнуть проблемы.

У Словакии есть возможность финишировать среди двойки лидеров, если они победят в предстоящей встрече. Они точно станут третьими, если сыграют вничью, и при этом с четырьмя очками и «0» разницей голов будут иметь еще и неплохие перспективы в дальнейшем. А вот поражение, если Бельгия при этом не проиграет Украине, отбросит команду Кальцоны на четвертую строчку. Конечно, она хотела бы этого избежать, но сможет ли? Проблемы в обороне из матча против бельгийцев плавно перекочевали на игру против Украины, и с имеющимся кадровым резервом Кальцона решить их не сможет. Но воспользуется ли этим Румыния, у которой и у самой не все в порядке в этом плане?

Румыния



Если говорить с точки зрения нейтрального болельщика, то национальная сборная Румынии – самая привлекательная для наблюдения за игрой среди команд нашего квартета. Интенсивный темп, азарт, смелые решения, авантюризм – все это способствует тому, чтобы аудитория постепенно перетекала на сторону коллектива Эдвард Йордэнеску. И пока Бельгия и Украина скованны ответственностью за результат, румыны играют каждый матч, как будто это их последняя игра на турнире.

Отсюда и взрывные 3:0 против «сине-желтых», сразу после которых наступили менее веселые 0:2 против «Красных дьяволов», что в определенной степени должно будет охладить разгоряченные головы «трехцветных». Но нет, не охладит. Против Словакии они будут играть ровно в таком же стиле, потому что остановиться уже просто не могут. Да и команда Кальцоны не выглядит такой, которая способна заставить соперников сбавить обороты.

Румыния финиширует в лидирующей двойке, если просто не проиграет в предстоящей встрече. При этом ничья, о которой все говорят чуть ли не в открытую, рискует оставить Украину за бортом, если она так же сыграет против Бельгии. При этом румыны могут стать и вовсе первыми, если бельгийцы нас не обыграют, а команда Йордэнеску победит. Или же, в случае ничьей, Бельгия должна забить меньше в наши ворота, чем румыны. Очевидно, что и вылететь «трехцветные» также могут, если проиграют, а мы – не проиграем. В целом, «скучный» для европейцев квартет вдруг оказался вовсе нескучным.

История встреч



Футбольные пути Словакии и Румынии ранее пересекались 4 раза в рамках квалификаций чемпионата Европы. Наблюдается перевес по количеству побед в пользу Румынии – 3 успешных игры и еще одна встреча завершилась вничью. Разница голов 3:10.

Последний раз соперники встречались в сентябре 1999 года в квалификации на Евро-2000, тогда голы Адриана Илие, Георге Хаджи, Ливиу Чоботариу та дубль Виорела Молдована против мяча Владимира Лабанта обусловили победу румынов со счетом 5:1 в Братиславе.

Фемида



Главным арбитром предстоящей игры станет 40-летний немец Даниэль Зиберт, который на своем счету имеет уже имеет 2 матча в финальной части Евро-2024 и 2 игры на чемпионате мира-2022. Боковыми рефери станут Ян Зайдель и Рафаэль Фольтин, а резервным арбитром отработает Феликс Цвайер. На матче будет присутствовать система VAR во главе с, которому будет помогать Кристианом Дингертом и Массимилиано Иррати (Италия). У Зиберта есть опыт проведения матча с участием Словакии – 1 победа, тогда как с Румынией он не пересекался.

Ориентировочные составы



Словакия: Дубравка – Ганцко, Шкриниар, Вавро, Пекарик – Дуда, Лоботка, Куцка – Гараслин, Боженик, Шранц.

Румыния: Нице – Банку, Бурке, Дрегушин, Рациу – Станчу, М. Марин, Р. Марин – Михейле, Дрегуш, Ман.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что наши первые соперники в текущем розыгрыше оставят три очка за собой.

Прогноз Sport.ua Словакия Румыния Обе забьют и победа Румынии

26 июня, среда