Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. КАЛЬЦОНА: «Хотели выиграть группу, финишировать первыми. Играли хорошо»
Евро
Словакия
26.06.2024 19:00 – FT 1 : 1
Румыния
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат Европы
27 июня 2024, 02:10 | Обновлено 27 июня 2024, 02:22
241
0

КАЛЬЦОНА: «Хотели выиграть группу, финишировать первыми. Играли хорошо»

Главный тренер Словакии провел пресс-конференцию после матча с Румынией (1:1)

27 июня 2024, 02:10 | Обновлено 27 июня 2024, 02:22
241
0
КАЛЬЦОНА: «Хотели выиграть группу, финишировать первыми. Играли хорошо»
Getty Images/Global Images Ukraine. Франческо Кальцона

26 июня состоялся матч 3-го тура группы Е на Евро-2024 между сборными Словакии и Румынии. Игра завершилась со счетом 1:1.

После завершения встречи главный тренер словаков Франческо Кальцона провел пресс-конференцию, на которой прокомментировал результат поединка и выход команды в плей-офф чемпионата Европы:

«С нашей стороны была отличная игра, игроки проделали отличную работу. Мы очень рады выйти в плей-офф, и я думаю, что мы достигли чего-то важного. Нам удалось провести три матча на высоком уровне против команд, которые находятся выше нас в мировом рейтинге ФИФА. Перед нами стоит еще одна цель; мы хотим оставаться на Евро как можно дольше

Любой противник, с которым мы столкнемся сейчас, будет трудным. Мы дошли до 1/8 финала и хотим сделать четвертьфинал для наших болельщиков.

Мы хотели выиграть группу, финишировать первыми и большую часть игры играли хорошо. Румыния – сильная команда, и мне нравится, как они играют».

Игрок матча Станислав Лоботка:

«Это неописуемый момент. Мы сделали это, и я очень рад, что мы сделали это, играя по-своему. С самого начала мы хотели играть в свою игру и боролись друг за друга. Даже потеряв мяч, мы все вернулись назад. Мы сделали это как одна команда».

Автор единственного гола в составе Словакии Ондрей Дуда:

«В концовке мы не рисковали, даже счет 1:1 для нас хороший результат. Мы пропустили вторыми, полностью удовлетворены, даже в этом случае мы счастливы. Результат определенно приятный; в конце концов, это означает выход в 1/8 финала».

Защитник Словакии Милан Шкриньяр:

«Мы начали очень хорошо, забили красивый гол, затем они сравняли счет. После этого мы старались играть в атакующий футбол, и у нас были шансы забить второй гол, но были и у них. Попасть в топ-16 команд – это здорово. Этот прогресс принадлежит болельщикам, поскольку они нам сегодня очень помогли.

Мы, безусловно, можем пойти дальше, чем 1/8 финала. Именно поэтому мы здесь и сделаем все возможное, чтобы это произошло. Это футбол и всякое может случиться».

Видеообзор матча Словакия – Румыния (1:1)

События матча

37’
ГОЛ ! С пенальти забил Разван Марин (Румыния).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Ондрей Дуда (Словакия).
По теме:
Хвича КВАРАЦХЕЛИЯ: «Это самый счастливый день в моей жизни»
ВИДЕО. Фанаты Бельгии освистали сборную после матча с Украиной на Евро-2024
ЙОРДАНЕСКУ: «Я горжусь тем, что я румын. Я думаю, что все гордятся»
Франческо Кальцона Станислав Лоботка Ондрей Дуда Милан Шкриньяр пресс-конференция сборная Словакии по футболу сборная Румынии по футболу Словакия - Румыния Евро-2024
Даниил Агарков Источник: УЕФА
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рикки Хаттон отреагировал на слова Фьюри, который уверен, что победил Усика
Бокс | 26 июня 2024, 11:35 3
Рикки Хаттон отреагировал на слова Фьюри, который уверен, что победил Усика
Рикки Хаттон отреагировал на слова Фьюри, который уверен, что победил Усика

Известный в прошлом боец не согласен со своим соотечественником

Энтони ДЖОШУА: «Усик – очень хороший боксер. Отдаю ему должное»
Бокс | 26 июня 2024, 20:00 1
Энтони ДЖОШУА: «Усик – очень хороший боксер. Отдаю ему должное»
Энтони ДЖОШУА: «Усик – очень хороший боксер. Отдаю ему должное»

Британец отдал должное Александру

Президент Зеленский отреагировал на вылет сборной Украины с Евро-2024
Футбол | 26.06.2024, 21:49
Президент Зеленский отреагировал на вылет сборной Украины с Евро-2024
Президент Зеленский отреагировал на вылет сборной Украины с Евро-2024
Итоговые таблицы групп Евро-2024. Кто с кем сыграет в плей-офф?
Футбол | 26.06.2024, 23:59
Итоговые таблицы групп Евро-2024. Кто с кем сыграет в плей-офф?
Итоговые таблицы групп Евро-2024. Кто с кем сыграет в плей-офф?
Судаков отреагировал на вылет сборной Украины из Евро-2024
Футбол | 27.06.2024, 01:54
Судаков отреагировал на вылет сборной Украины из Евро-2024
Судаков отреагировал на вылет сборной Украины из Евро-2024
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Легендарный Мэнни Пакьяо назвал лучшего боксера современности
Легендарный Мэнни Пакьяо назвал лучшего боксера современности
25.06.2024, 15:44
Бокс
Расписали без нас. Украина не одолела Бельгию и покинула Евро-2024
Расписали без нас. Украина не одолела Бельгию и покинула Евро-2024
26.06.2024, 20:56 409
Футбол
Усик или Кличко? Джошуа признался, кто нанес ему самый сильный удар
Усик или Кличко? Джошуа признался, кто нанес ему самый сильный удар
25.06.2024, 13:10
Бокс
Почему Нидерланды играют в оранжевом, хотя этого цвета нет на их флаге
Почему Нидерланды играют в оранжевом, хотя этого цвета нет на их флаге
25.06.2024, 12:33 11
Футбол
«Он не сможет играть в топ-лигах». В Португалии раскритиковали Трубина
«Он не сможет играть в топ-лигах». В Португалии раскритиковали Трубина
25.06.2024, 10:19 12
Футбол
ФОТО. Это пенальти? Судья матча Словакия – Румыния принял странное решение
ФОТО. Это пенальти? Судья матча Словакия – Румыния принял странное решение
26.06.2024, 20:10 8
Футбол
Таблицы Евро-2024. Определено 11 из 16 участников 1/8 финала
Таблицы Евро-2024. Определено 11 из 16 участников 1/8 финала
26.06.2024, 06:23 7
Футбол
Мегаобмен! Манчестер Сити может обменять Де Брюйне на звезду Реала
Мегаобмен! Манчестер Сити может обменять Де Брюйне на звезду Реала
25.06.2024, 11:17 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем