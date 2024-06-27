КАЛЬЦОНА: «Хотели выиграть группу, финишировать первыми. Играли хорошо»

26 июня состоялся матч 3-го тура группы Е на Евро-2024 между сборными Словакии и Румынии. Игра завершилась со счетом 1:1.

После завершения встречи главный тренер словаков Франческо Кальцона провел пресс-конференцию, на которой прокомментировал результат поединка и выход команды в плей-офф чемпионата Европы:

«С нашей стороны была отличная игра, игроки проделали отличную работу. Мы очень рады выйти в плей-офф, и я думаю, что мы достигли чего-то важного. Нам удалось провести три матча на высоком уровне против команд, которые находятся выше нас в мировом рейтинге ФИФА. Перед нами стоит еще одна цель; мы хотим оставаться на Евро как можно дольше

Любой противник, с которым мы столкнемся сейчас, будет трудным. Мы дошли до 1/8 финала и хотим сделать четвертьфинал для наших болельщиков.

Мы хотели выиграть группу, финишировать первыми и большую часть игры играли хорошо. Румыния – сильная команда, и мне нравится, как они играют».

Игрок матча Станислав Лоботка:

«Это неописуемый момент. Мы сделали это, и я очень рад, что мы сделали это, играя по-своему. С самого начала мы хотели играть в свою игру и боролись друг за друга. Даже потеряв мяч, мы все вернулись назад. Мы сделали это как одна команда».

Автор единственного гола в составе Словакии Ондрей Дуда:

«В концовке мы не рисковали, даже счет 1:1 для нас хороший результат. Мы пропустили вторыми, полностью удовлетворены, даже в этом случае мы счастливы. Результат определенно приятный; в конце концов, это означает выход в 1/8 финала».

Защитник Словакии Милан Шкриньяр:

«Мы начали очень хорошо, забили красивый гол, затем они сравняли счет. После этого мы старались играть в атакующий футбол, и у нас были шансы забить второй гол, но были и у них. Попасть в топ-16 команд – это здорово. Этот прогресс принадлежит болельщикам, поскольку они нам сегодня очень помогли.

Мы, безусловно, можем пойти дальше, чем 1/8 финала. Именно поэтому мы здесь и сделаем все возможное, чтобы это произошло. Это футбол и всякое может случиться».

Видеообзор матча Словакия – Румыния (1:1)