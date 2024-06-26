В немецком Франкфурте 26 июня в 19:00 состоялся матч 3-го тура Евро-2024 между сборными Словакии и Румынии.

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Встреча прошла на стадионе «Дойче Банк Парк». Игра завершилась со счетом 1:1.

Евро-2024. 3-й тур

Группа Е. 26 июня, Франкфурт

Словакия – Румыния – 1:1

Гол: Дуда, 24 – Марин, 37 (пен.)

Видеообзор матча: