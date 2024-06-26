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Евро
Словакия
26.06.2024 19:00 – FT 1 : 1
Румыния
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Чемпионат Европы
26 июня 2024, 21:31 | Обновлено 26 июня 2024, 21:32
4770
3

Словакия – Румыния – 1:1. Левый пенальти. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 3-го тура группы Е на Евро-2024

26 июня 2024, 21:31 | Обновлено 26 июня 2024, 21:32
4770
3
Словакия – Румыния – 1:1. Левый пенальти. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В немецком Франкфурте 26 июня в 19:00 состоялся матч 3-го тура Евро-2024 между сборными Словакии и Румынии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Встреча прошла на стадионе «Дойче Банк Парк». Игра завершилась со счетом 1:1.

Евро-2024. 3-й тур

Группа Е. 26 июня, Франкфурт

Словакия – Румыния – 1:1

Гол: Дуда, 24 – Марин, 37 (пен.)

Видеообзор матча:

События матча

37’
ГОЛ ! С пенальти забил Разван Марин (Румыния).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Ондрей Дуда (Словакия).
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 3
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vazazh
А що було не так? Власне він і грав не пеналь, і збив його в штрафній. Все. І не має чого 3,14-здити. 
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+1
Vitya980
Там нас не потрібні своїми Слава Україні, Азов і іншими вболівальницькими викликами, в нас війна а там футбол і його трансляція іде на парашу. Весело 
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0
Володимир Бенюк
ігого .ля
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-1
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