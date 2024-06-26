В немецком Франкфурте 26 июня в 19:00 проходит матч 3-го тура Евро-2024 между сборными Словакии и Румынии.

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Встреча проходит на стадионе «Дойче Банк Парк». В группе Е словаки и румыны также играют вместе с Украиной и Бельгией.

❗️ ВИДЕО. Это пенальти? Судья матча Словакия – Румыния принял странное решение

На 37-й минуте счет сравнял Разван Марин. Футболист румын реализовал пенальти.

Однако арбитр встречи указал на точку в очень спорном моменте. Был ли тут вообще фол, а если да – в штрафной ли площаде?

ФОТО. Это пенальти? Судья матча Словакия – Румыния принял странное решение