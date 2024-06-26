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  4. ФОТО. Это пенальти? Судья матча Словакия – Румыния принял странное решение
Чемпионат Европы
26 июня 2024, 20:10 |
7031
6

ФОТО. Это пенальти? Судья матча Словакия – Румыния принял странное решение

После первого тайма счет 1:1, 11-метровый реализовал Разван Марин

26 июня 2024, 20:10 |
7031
6
ФОТО. Это пенальти? Судья матча Словакия – Румыния принял странное решение
Getty Images/Global Images Ukraine

В немецком Франкфурте 26 июня в 19:00 проходит матч 3-го тура Евро-2024 между сборными Словакии и Румынии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Встреча проходит на стадионе «Дойче Банк Парк». В группе Е словаки и румыны также играют вместе с Украиной и Бельгией.

❗️ ВИДЕО. Это пенальти? Судья матча Словакия – Румыния принял странное решение

На 37-й минуте счет сравнял Разван Марин. Футболист румын реализовал пенальти.

Однако арбитр встречи указал на точку в очень спорном моменте. Был ли тут вообще фол, а если да – в штрафной ли площаде?

ФОТО. Это пенальти? Судья матча Словакия – Румыния принял странное решение

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фото пенальти сборная Румынии по футболу сборная Словакии по футболу Разван Марин Словакия - Румыния Евро-2024
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 6
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vazazh
Не турбуйтеся - не було б пеналя - все одно буде нічія.
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+1
BARA.bass
Да Нахер это вообще обсуждать. Не думаю что судья предвзято относился к одной из команд, даже если и ошибка то похер, нужно винить только себя.
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0
vazazh
А далі - пеналь. Бо нога іде під гравця, який вривається в штрафну. 3,14-здець.
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0
vazazh
На фото - зазісник в штрафній, іншій прокідає мяча за його спину і іде в штрафну. Що далі?
Ответить
0
vazazh
Де відео в роздільчому варіантті?
Ответить
0
vazazh
Головне - не потрібно займатися провокаціями.
Ответить
0
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