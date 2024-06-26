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  4. ВИДЕО. Румыния сравняла счет со Словакией. Марин реализовал пенальти
Франция
26 июня 2024, 19:44 |
1672
3

ВИДЕО. Румыния сравняла счет со Словакией. Марин реализовал пенальти

На 37-й минуте поединка 3-го тура группы Е Евро-2024 счет стал 1:1

26 июня 2024, 19:44 |
1672
3
ВИДЕО. Румыния сравняла счет со Словакией. Марин реализовал пенальти

В немецком Франкфурте 26 июня в 19:00 проходит матч 3-го тура Евро-2024 между сборными Словакии и Румынии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Встреча проходит на стадионе «Дойче Банк Парк». В группе Е словаки и румыны также играют вместе с Украиной и Бельгией.

На 37-й минуте счет сравнял Разван Марин. Футболист румын, который забивал Украине, реализовал пенальти.

❗️ ВИДЕО. Румыния сравняла счет со Словакией. Марин реализовал пенальти

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Разван Марин пенальти сборная Румынии по футболу сборная Словакии по футболу Словакия - Румыния видео голов и обзор Евро-2024
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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C.Пеклов
Не здивуюся якщо  рахунок в цій виставі ,буде 2-2,3-3.......
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+1
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vazazh
Їх влатовує нічія. Все!!!
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