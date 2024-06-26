Франция26 июня 2024, 19:44 |
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ВИДЕО. Румыния сравняла счет со Словакией. Марин реализовал пенальти
На 37-й минуте поединка 3-го тура группы Е Евро-2024 счет стал 1:1
26 июня 2024, 19:44 |
1672
3
В немецком Франкфурте 26 июня в 19:00 проходит матч 3-го тура Евро-2024 между сборными Словакии и Румынии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Встреча проходит на стадионе «Дойче Банк Парк». В группе Е словаки и румыны также играют вместе с Украиной и Бельгией.
На 37-й минуте счет сравнял Разван Марин. Футболист румын, который забивал Украине, реализовал пенальти.
❗️ ВИДЕО. Румыния сравняла счет со Словакией. Марин реализовал пенальти
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Комментарии 3
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Не здивуюся якщо рахунок в цій виставі ,буде 2-2,3-3.......
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Їх влатовує нічія. Все!!!
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