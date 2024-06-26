Определён лучший игрок матча Евро-2024 Словакия – Румыния
Им стал полузащитник Словакии Станислав Лоботка
В немецком Франкфурте 26 июня прошёл матч 3-го тура Евро-2024 между сборными Словакии и Румынии.
Счёт в матче на 24-й минуте открыл Ондрей Дуда. На конец первого тайма румыны заработали очень неоднозначный пенальти. Однако Рафа Марин на 37-й минуте сравнял счет. Во втором тайме единицы на табло не поменялись, из-за чего матч завершился со счётом 1:1. Результат позволил обеим командам выйти в плей-офф турнира.
Лучшим игроком по версии УЕФА был признан полузащитник Словакии Станислав Лоботка.
Группа Е. 26 июня, Франкфурт
Словакия – Румыния – 1:1
Гол: Дуда, 24 – Марин, 37 (пен.)
Controlled the game.@Vivo_GLOBAL | #EUROPOTM pic.twitter.com/he5V6TBr94— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 26, 2024
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