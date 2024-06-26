Определён лучший игрок матча Евро-2024 Словакия – Румыния

В немецком Франкфурте 26 июня прошёл матч 3-го тура Евро-2024 между сборными Словакии и Румынии.



Счёт в матче на 24-й минуте открыл Ондрей Дуда. На конец первого тайма румыны заработали очень неоднозначный пенальти. Однако Рафа Марин на 37-й минуте сравнял счет. Во втором тайме единицы на табло не поменялись, из-за чего матч завершился со счётом 1:1. Результат позволил обеим командам выйти в плей-офф турнира.



Лучшим игроком по версии УЕФА был признан полузащитник Словакии Станислав Лоботка.



Группа Е. 26 июня, Франкфурт

Словакия – Румыния – 1:1

Гол: Дуда, 24 – Марин, 37 (пен.)