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Чемпионат Европы
26 июня 2024, 21:42 | Обновлено 26 июня 2024, 21:45
215
0

Определён лучший игрок матча Евро-2024 Словакия – Румыния

Им стал полузащитник Словакии Станислав Лоботка

26 июня 2024, 21:42 | Обновлено 26 июня 2024, 21:45
215
0
Определён лучший игрок матча Евро-2024 Словакия – Румыния
Getty Images/Global Images Ukraine. Станислав Лоботка

В немецком Франкфурте 26 июня прошёл матч 3-го тура Евро-2024 между сборными Словакии и Румынии.

Счёт в матче на 24-й минуте открыл Ондрей Дуда. На конец первого тайма румыны заработали очень неоднозначный пенальти. Однако Рафа Марин на 37-й минуте сравнял счет. Во втором тайме единицы на табло не поменялись, из-за чего матч завершился со счётом 1:1. Результат позволил обеим командам выйти в плей-офф турнира.

Лучшим игроком по версии УЕФА был признан полузащитник Словакии Станислав Лоботка.

Группа Е. 26 июня, Франкфурт

Словакия – Румыния – 1:1

Гол: Дуда, 24 – Марин, 37 (пен.)

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Алексей Тиньков Источник: X (Twitter)
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