В Англии назвали лучшую сборную групповой стадии Евро. Где Украина?

Топовое британское издание The Guardian составило рейтинг сборных команд по итогам групповой стадии чемпионата Европы 2024.

Возглавила реестр сборная Испании. В топ-3 также вошли команды Германии и Австрии.

Сборная Украины расположилась на 17-й позиции рейтинга The Guardian.

«Все считают, что четырех очков должно быть достаточно для выхода в нокаут-фазу Евро из 24 команд - и до турнира в Германии так всегда и было. Но в среду [26 июня] Украина стала первой командой, которая набрала четыре очка и все равно выбыла, заняв последнее место в группе Е. В основном их подвел неудачный первый час игры против Румынии в первом матче и отсутствие травмированного Михаила Мудрика в заключительной игре против Бельгии. Но тренер Сергей Ребров по праву гордился своими игроками. «Мы показали характер нашей нации, - заявил он. – Мы находимся в состоянии войны почти 900 дней, и сегодня было важно показать людям в Европе и нашей стране, что мы все еще сражаемся, что мы - часть Европы», - сказано в комментарии к выбору The Guardian.

Топ-10 рейтинга сборных по итогам групповой стадии Евро-2024 (версия The Guardian)