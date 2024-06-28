В Англии назвали лучшую сборную групповой стадии Евро. Где Украина?
Вне конкуренции оказалась команда Испании
Топовое британское издание The Guardian составило рейтинг сборных команд по итогам групповой стадии чемпионата Европы 2024.
Возглавила реестр сборная Испании. В топ-3 также вошли команды Германии и Австрии.
Сборная Украины расположилась на 17-й позиции рейтинга The Guardian.
«Все считают, что четырех очков должно быть достаточно для выхода в нокаут-фазу Евро из 24 команд - и до турнира в Германии так всегда и было. Но в среду [26 июня] Украина стала первой командой, которая набрала четыре очка и все равно выбыла, заняв последнее место в группе Е. В основном их подвел неудачный первый час игры против Румынии в первом матче и отсутствие травмированного Михаила Мудрика в заключительной игре против Бельгии. Но тренер Сергей Ребров по праву гордился своими игроками. «Мы показали характер нашей нации, - заявил он. – Мы находимся в состоянии войны почти 900 дней, и сегодня было важно показать людям в Европе и нашей стране, что мы все еще сражаемся, что мы - часть Европы», - сказано в комментарии к выбору The Guardian.
Топ-10 рейтинга сборных по итогам групповой стадии Евро-2024 (версия The Guardian)
- Испания
- Германия
- Австрия
- Франция
- Португалия
- Швейцария
- Грузия
- Турция
- Англия
- Бельгия
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