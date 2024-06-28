Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Англии назвали лучшую сборную групповой стадии Евро. Где Украина?
Сборная УКРАИНЫ
28 июня 2024, 03:29 | Обновлено 28 июня 2024, 03:40
38
0

В Англии назвали лучшую сборную групповой стадии Евро. Где Украина?

Вне конкуренции оказалась команда Испании

28 июня 2024, 03:29 | Обновлено 28 июня 2024, 03:40
38
0
В Англии назвали лучшую сборную групповой стадии Евро. Где Украина?
Getty Images/Global Images Ukraine

Топовое британское издание The Guardian составило рейтинг сборных команд по итогам групповой стадии чемпионата Европы 2024.

Возглавила реестр сборная Испании. В топ-3 также вошли команды Германии и Австрии.

Сборная Украины расположилась на 17-й позиции рейтинга The Guardian.

«Все считают, что четырех очков должно быть достаточно для выхода в нокаут-фазу Евро из 24 команд - и до турнира в Германии так всегда и было. Но в среду [26 июня] Украина стала первой командой, которая набрала четыре очка и все равно выбыла, заняв последнее место в группе Е. В основном их подвел неудачный первый час игры против Румынии в первом матче и отсутствие травмированного Михаила Мудрика в заключительной игре против Бельгии. Но тренер Сергей Ребров по праву гордился своими игроками. «Мы показали характер нашей нации, - заявил он. – Мы находимся в состоянии войны почти 900 дней, и сегодня было важно показать людям в Европе и нашей стране, что мы все еще сражаемся, что мы - часть Европы», - сказано в комментарии к выбору The Guardian.

Топ-10 рейтинга сборных по итогам групповой стадии Евро-2024 (версия The Guardian)

  1. Испания
  2. Германия
  3. Австрия
  4. Франция
  5. Португалия
  6. Швейцария
  7. Грузия
  8. Турция
  9. Англия
  10. Бельгия
По теме:
Экс-игрок сборной Бельгии раскритиковал Де Брюйне после матча с Украиной
СТЕПАНЕНКО: «Мы считали, что сможем обыграть Румынию на мастерстве»
Трубин отдал на доброе дело награду за матч Евро-2024 против Бельгии
The Guardian сборная Украины по футболу Евро-2024 сборная Испании по футболу
Юрій Остроумов Источник: The Guardian
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Джошуа обратился к Усику после того, как он отказался от титула IBF
Бокс | 27 июня 2024, 07:22 3
Джошуа обратился к Усику после того, как он отказался от титула IBF
Джошуа обратился к Усику после того, как он отказался от титула IBF

Джошуа подерется с Дюбуа за чемпионский пояс 21 сентября

Украинский футболист признан худшим игроком группового этапа Евро-2024
Футбол | 27 июня 2024, 21:24 8
Украинский футболист признан худшим игроком группового этапа Евро-2024
Украинский футболист признан худшим игроком группового этапа Евро-2024

Андрею Лунину досталось за матч с Румынией

Панама – США. Прогноз и анонс на матч Копа Америка 2024
Футбол | 28.06.2024, 00:12
Панама – США. Прогноз и анонс на матч Копа Америка 2024
Панама – США. Прогноз и анонс на матч Копа Америка 2024
«Золотое поколение» село в лужу. Почему Украина провалила Евро-2024
Футбол | 27.06.2024, 09:00
«Золотое поколение» село в лужу. Почему Украина провалила Евро-2024
«Золотое поколение» село в лужу. Почему Украина провалила Евро-2024
Ребров обратился к болельщикам после вылета Украины с Евро-2024
Футбол | 27.06.2024, 22:37
Ребров обратился к болельщикам после вылета Украины с Евро-2024
Ребров обратился к болельщикам после вылета Украины с Евро-2024
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Шевченко прокомментировал вылет сборной Украины из Евро-2024
Шевченко прокомментировал вылет сборной Украины из Евро-2024
26.06.2024, 22:24 32
Футбол
Расписали без нас. Украина не одолела Бельгию и покинула Евро-2024
Расписали без нас. Украина не одолела Бельгию и покинула Евро-2024
26.06.2024, 20:56 442
Футбол
Таблицы Евро-2024. Определено 11 из 16 участников 1/8 финала
Таблицы Евро-2024. Определено 11 из 16 участников 1/8 финала
26.06.2024, 06:23 7
Футбол
Джошуа рассказал, действительно ли Дюбуа нанес легальный удар Усику в 2023
Джошуа рассказал, действительно ли Дюбуа нанес легальный удар Усику в 2023
27.06.2024, 12:00 2
Бокс
ФОТО. Это пенальти? Судья матча Словакия – Румыния принял странное решение
ФОТО. Это пенальти? Судья матча Словакия – Румыния принял странное решение
26.06.2024, 20:10 12
Футбол
Договорняк? Известна безумная сумма ставок на ничью соперников Украины
Договорняк? Известна безумная сумма ставок на ничью соперников Украины
27.06.2024, 05:59 17
Футбол
Украина – Бельгия. Прогноз и анонс на матч Евро-2024
Украина – Бельгия. Прогноз и анонс на матч Евро-2024
26.06.2024, 17:10 100
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем