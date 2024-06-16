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Евро
Австрия
17.06.2024 22:00 - : -
Франция
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Чемпионат Европы
16 июня 2024, 17:53 | Обновлено 16 июня 2024, 18:06
184
0

Австрия – Франция. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы

Соперники впервые встретятся в финальном этапе Евро. Четвертым арбитром будет украинец Балакин

16 июня 2024, 17:53 | Обновлено 16 июня 2024, 18:06
184
0
Австрия – Франция. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы

В понедельник 17 июня в Дюссельдорфе состоится матч группы D, в котором сыграют футболисты Австрии и Франции. Подопечные Дидье Дешама практически на каждом большом турнире являются одними из главных фаворитов, что они доказали зимой 2022 года на чемпионате мира в Катаре. Там они только в серии пенальти проиграли в финале сборной Аргентины. Что касается Австрии, то сейчас она занимает 25 место в рейтинге ФИФА и для нее это будет лишь четвертое участие в финальном турнире Евро. Своего лучшего результата австрийцы добились на предыдущем чемпионате Европы 2020 года, когда сумели выйти в 1/8 финала.

Австрия

На нынешний финальный турнир сборная Австрии пробилась, заняв второе место в отборочной группе F следом за Бельгией. При этом австрийцам удалось опередить достаточно сильную и опытную команду Швеции, обыграв ее дважды дома и в гостях. В том турнире лучшими бомбардирами Австрии стали Марсель Забитцер, забивший 4 гола, а также Кристоф Баумгартнер и Михаэль Грегорич, на счету которых было по 3 забитых мяча. Все трое попали в заявку финального этапа Евро.

А вот кого не оказалось в заявке, так это, пожалуй, главной звезды австрийского футбола 31-летнего защитника Давида Алабы из мадридского «Реала». Получив серьезную травму (разрыв крестообразных связок колена) в конце прошлого года, он так и не сумел восстановиться, хотя еще в феврале врачи давали оптимистические прогнозы. Эта потеря, безусловно, является очень ощутимой для подопечных немецкого тренера Ральфа Рангника.

Готовясь к финальной части чемпионата Европы, сборная Австрии в 2024 году провела четыре контрольных матча. Три из них выиграла – у Словакии 2:0, Турции 6:1 и Сербии 2:1, а с еще одни участником Евро командой Швейцарией 8 июня сыграла вничью 1:1. В том поединке снова отличился Кристоф Баумгартнер, открывший счет уже на 5-й минуте встречи.

Франция

Французы являются двукратными чемпионами Европы (1984 и 2000 года), а в 2016 году играли в финале, где уступили сборной Португалии в дополнительное время 0:1.

В отборе на нынешний чемпионат Европы команда Франции выступала в группе В и очень уверенно финишировала на первом месте. В 8 матчах она одержала 7 побед и только один раз завершила игру вничью 2:2 с командой Греции, когда уже обеспечила себе выход в финальную часть. Кстати, тот отборочный турнир запомнился французским болельщикам еще и тем, что их сборная установила рекорд по количеству забитых голов в одном матче, победив Гибралтар со счетом 14:0.

Как и у австрийцев, в составе французов перед чемпионатом Европы есть потери. К примеру, не будет в Германии одного из ключевых игроков сборной. Речь идет о левом защитнике Лукасе Эрнандесе. В матче полуфинала Лиги чемпионов, который проходил 1 мая, он получил серьезную травму (разрыв крестообразной связки) и выбыл ориентировочно на 6-7 месяцев. Из-за травмы колена долгое время не играл вингер мюнхенской «Баварии» и сборной Франции Кингсли Коман. И хотя он в заявке, его участие в стартовом матче с Австрией пока под вопросом. Как и еще двух основных футболистов. Голкипер Майк Меньян получил травму руки в конце мая и продолжает восстанавливаться. Как и уже достаточно опытный полузащитник Адриен Рабьо, у которого на недавней тренировке было небольшое повреждение мышц бедра.

Зато снова возвратился в команду 33-летний опорный полузащитник Нголо Канте. Он не играл за сборную почти 2 года и пропустил чемпионат мира 2022 года из-за травмы. И, конечно же, вся Франция ожидает результативной игры от своих игроков линии атаки – Килиана Мбаппе, Антуана Гризманна и Оливье Жиру.

Статистика матчей

Австрия и Франция на уровне национальных сборных сыграли 25 матчей, в которых первые одержали 9 побед, 3 встречи завершились вничью и 13 раз выигрывали французы. В финальных турнирах чемпионатов Европы соперники еще не встречались. А в отборе на Евро провели только 2 поединка. Причем было это в самом первом турнире чемпионата Европы 1960 года. Франция выиграла тогда оба матча – дома 5:2 и в гостях 4:2.

Фемида

Судить этот поединок будет испанец Хесус Хиль Мансано, которому будут помогать его соотечественники Диего Барберо и Анхель Невадо. А вот четвертым арбитром будет украинец Николай Балакин. Судья VАR – еще один представитель Испании Хуан Мартинес Мунуэра.

Ориентировочные составы:

Австрия: Пентц, Пош, Линхарт, Траунер, Мвене, Лаймер, Зайвальд, Виммер, Забитцер, Баумгартнер, Грегорич

Франция: Ареоля, Кунде, Салиба, Упамекано, Т.Эрнандес, Канте, Тчуамени, Гризманн, Дембеле, Тюрам, Мбапе

Прогноз на противостояние:

Фаворитами этого матча, конечно же, будут французские футболисты. В их составе гораздо больше игроков, которые имеют за плечами опыт выступления как на уровне национальной сборной, так и в ведущих клубах Европы. Ставим на победу Франции 2:0.

17 июня, понедельник

Австрия – Франция
Дюссельдорф. «Меркур Шпиль-Арена». 22:00
Прямая ТВ-трансляция – видеосервис Megogo и Суспильне
АВСТРИЯ - ФРАНЦИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Хесус Хиль Мансано (Испания)
Прогноз Sport.ua — 0:2
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Евро-2024 сборная Франции по футболу сборная Австрии по футболу прогнозы
Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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