Сабо выключил телевизор на последних минутах матча сборной Украины

Экс-наставник сборной Украины Йожеф Сабо внимательно следит за выступлениями не только украинских клубов в еврокубках, но и главной команды страны в Лиге наций. Вчера он был одним из тех, кто просматривал трансляцию из Тираны, где наша сборная играла с Албанией и победила 2:1. О своих впечатлениях специалист рассказал в интервью Sport.ua.

– Последние пятнадцать минут, после того, как нам забили пенальти, я игру не смотрел – выключил телевизор, потому что очень нервничал, – сказал Сабо, – Уже в самой концовке матча включил, за пять минут до того, как прозвучал финальный свисток. Узнал, что 2:1 и послушал рассказ комментатора о том, что албанцы полностью контролировали мяч, владея им 64 процента! Не понимаю Реброва: ну зачем было выпускать Шапаренко?! Он не в форме – что-то с ним творится, что-то делается... В одном эпизоде отдает мяч между ногами – чужому игроку, во втором – снова чужому. Да и незадолго до момента, который предшествовал назначению пенальти, Шапаренко тоже сыграл не лучшим образом. Пусть бы себе сидел на скамейке в этой встрече, зато сняли с игры Зинченко, который мог хотя бы пас отдать, придержать мяч и выполнять другие полезные действия. А после этого – все, наши провалились!

– А что вы скажете о первом тайме, в котором игра складывалась по совсем другому сценарию?

– Здорово наши ребята сыграли! В первой половине матча они как катком прошлись по сборной Албании. Возможно, албанцы вышли на игру, думая: «Сейчас сыграем как минимум вничью и будем иметь шансы на второе итоговое место». Если это было так, то они ошиблись. Украинская сборная уже в первые десять минут доказала, что нацелена только на победу, забив два мяча. В целом первый тайм был полной противоположностью второму.

– О Николае Шапаренко вы уже упомянули. А как оцениваете действия нападающего Романа Яремчука, который, в отличие от матча с Грузией, вчера играл с первых минут?

– Он хоть и ничего такого не создал, но отрабатывал в защите. И настойчиво отрабатывал, старался. Но после того, как в середине второй половины игры состоялась первая из замен (а это Шапаренко), затем вторая – и пошло-поехало... Яремчука заменил Довбик, но создать что-то серьезное не сумел.

– И все же под натиском активных албанцев, которых после перерыва как будто подменили, Украине удалось выстоять.

– Ребята, вышедшие на замену начиная с 76-й минуты – Сыч, Довбик, Назаренко и Таловеров – и им вместе с теми, кто играл с самого начала матча, как-то удалось отстоять победу. Хотя признаюсь честно: думал, что наши с таким давлением хозяев поля не выиграют. Поэтому и выключил телевизор. Но дай Бог, что все для нашей сборной закончилось хорошо.

– Многие специалисты отмечают удивительно качественную игру Ильи Забарного, который очень уверенно выглядел в обороне. Вы тоже такого же мнения?

– Он вырос в мастерстве, причем очень. Илья хорошо играет и в отборе, и в единоборствах – внизу и в воздухе, умело играет в пас, отличается смелостью, и уверенно идет вперед. Совсем другой Забарный – не такой, как раньше. Думаю, что в ближайшее время его могут забрать у «Борнмута», скажем, мадридский «Реал» или «Манчестер Сити». Ведь он сейчас очень хорош.