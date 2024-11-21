ВИДЕО. Я могу взять оружие! Жена тренера киевского Динамо пошла пострелять

Жена тренера киевского «Динамо» Олега Гусева – Валерия – поделилась в Instagram своим способом отпустить «лишние мысли».

Красавица любит пострелять и для этого иногда ходит в один из киевских тиров.

Вот как Валерия Гусева описывает своё увлечение стрельбой:

«В Instagram я – девочка-девочка, которая обожает косметику, спорт и стиль. Но есть еще одна моя сторона, которую не все знают. Я могу спокойно взять в руки оружие и отправиться в тир.

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Это мое маленькое увлечение, где я меняю платья на наушники и тактические очки. Стрельба – это не только про адреналин, но и про выдержку, самоконтроль и абсолютную концентрацию. Каждый выстрел – это вызов, который я принимаю с азартом и удовольствием.

Тир помогает мне отпустить лишние мысли, проверить себя на точность и просто получить крутые эмоции. Потому что иногда быть girly girl – это уметь стрелять прямо в цель».

Напомним, что Валерия – третья жена Олега Гусева. Пара воспитывает сына, а сама девушка – умопомрачительной красоты: