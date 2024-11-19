Йожеф САБО: «Знаете, почему Довбик не забивает за сборную Украины?»
Бывший тренер украинской команды высказался о низкой результативности Артема
Бывший тренер и футболист сборной Украины Йожеф Сабо отреагировал на низкую результативность нападающего Артема Довбика за национальную команду.
«Настоящий форвард должен отличаться стабильностью и регулярно забивать. Но этого у нашей сборной мы не видим. Взять хотя бы того же Довбика. Когда он играл в «Жироне», его достаточно эффективно снабжали передачами оба края – левый и правый полузащитники, которые отличались высокой скоростью и умением обострять игру.
Львиную долю мячей Артем забил после их прострелов, навесов и пасов. А вот в сборной такой производительности от игроков, которые бы стабильно снабжали острыми передачами, Довбик не имеет», – рассказал Сабо.
Артем Довбик матч Лиги наций против Албании начнет на скамейке запасных.
Ранее бывший тренер сборной Украины Сабо рассказал, что ждет Тимощука после выигранного суда против УАФ.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бой-реванш состоится 21 декабря 2024 года
19 ноября в 21:45 в Тиране пройдет поединок 6-го тура Лиги наций
Як форвард може забивати, якщо йому не пасують?