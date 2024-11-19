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  4. Йожеф САБО: «Знаете, почему Довбик не забивает за сборную Украины?»
Сборная УКРАИНЫ
19 ноября 2024, 21:26 |
1718
1

Йожеф САБО: «Знаете, почему Довбик не забивает за сборную Украины?»

Бывший тренер украинской команды высказался о низкой результативности Артема

19 ноября 2024, 21:26 |
1718
1
Йожеф САБО: «Знаете, почему Довбик не забивает за сборную Украины?»
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Бывший тренер и футболист сборной Украины Йожеф Сабо отреагировал на низкую результативность нападающего Артема Довбика за национальную команду.

«Настоящий форвард должен отличаться стабильностью и регулярно забивать. Но этого у нашей сборной мы не видим. Взять хотя бы того же Довбика. Когда он играл в «Жироне», его достаточно эффективно снабжали передачами оба края – левый и правый полузащитники, которые отличались высокой скоростью и умением обострять игру.

Львиную долю мячей Артем забил после их прострелов, навесов и пасов. А вот в сборной такой производительности от игроков, которые бы стабильно снабжали острыми передачами, Довбик не имеет», – рассказал Сабо.

Артем Довбик матч Лиги наций против Албании начнет на скамейке запасных.

Ранее бывший тренер сборной Украины Сабо рассказал, что ждет Тимощука после выигранного суда против УАФ.

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сборная Украины по футболу инсайд Артем Довбик Йожеф Сабо
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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DaVinci
Ну тут старий правий.
Як форвард може забивати, якщо йому не пасують?
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