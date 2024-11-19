Сабо рассказал, что ждет Тимощука после выигранного суда против УАФ

Прославленный украинский тренер и бывший футболист Йожеф Сабо высказался об Анатолии Тимощуке, который выиграл Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.

– Один из бывших игроков нашей национальной команды Анатолий Тимощук, по сообщениям ряда СМИ, выиграл судебное дело в Лозанне против УАФ.

– Ну и что это ему даст? Абсолютно ничего. В любом случае Тимощук никогда не сможет приехать на Родину. Все понимают, что здесь его просто разорвут. Да и не могу сказать, что Тимощук когда-то был каким-то выдающимся футболистом. Нет. В свое время он выступал в Германии - и что? Преимущественно сидел в «Баварии» на скамейке. Впрочем, не думаю, что этот человек заслуживает того, чтобы его обсуждать.

Ранее Милевский пригрозил Тимощуку после победы в суде.