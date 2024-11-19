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  4. Сабо рассказал, что ждет Тимощука после выигранного суда против УАФ
Сборная УКРАИНЫ
19 ноября 2024, 20:27 |
1152
0

Сабо рассказал, что ждет Тимощука после выигранного суда против УАФ

Известный украинский тренер высказался об этой ситуации

19 ноября 2024, 20:27 |
1152
0
Сабо рассказал, что ждет Тимощука после выигранного суда против УАФ
Йожеф Сабо

Прославленный украинский тренер и бывший футболист Йожеф Сабо высказался об Анатолии Тимощуке, который выиграл Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.

Один из бывших игроков нашей национальной команды Анатолий Тимощук, по сообщениям ряда СМИ, выиграл судебное дело в Лозанне против УАФ.

– Ну и что это ему даст? Абсолютно ничего. В любом случае Тимощук никогда не сможет приехать на Родину. Все понимают, что здесь его просто разорвут. Да и не могу сказать, что Тимощук когда-то был каким-то выдающимся футболистом. Нет. В свое время он выступал в Германии - и что? Преимущественно сидел в «Баварии» на скамейке. Впрочем, не думаю, что этот человек заслуживает того, чтобы его обсуждать.

Ранее Милевский пригрозил Тимощуку после победы в суде.

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Анатолий Тимощук Спортивный арбитражный суд (CAS) Украинская ассоциация футбола инсайд Йожеф Сабо
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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