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  4. «Алиев ему точно...». Милевский пригрозил Тимощуку после победы в суде
Сборная УКРАИНЫ
19 ноября 2024, 11:17 |
384
0

«Алиев ему точно...». Милевский пригрозил Тимощуку после победы в суде

Форвард считает, что Анатолий не вернется в Украину

19 ноября 2024, 11:17 |
384
0
«Алиев ему точно...». Милевский пригрозил Тимощуку после победы в суде
Instagram. Артем Милевский

Бывший форвард национальной сборной Украины Артем Милевский поделился мнением относительно будущего Анатолия Тимощука, который выиграл Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.

«Тимощук – это просто х*й. Мне о нем нечего сказать. Я с ним никогда близко не общался, даже когда в сборной был. Он постоянно общался с Левченко и другими ребятами, но не со мной и с Алиевым. Как оказалось, чутка нас не подвела.

Как Тимощук вел себя в сборной? Ставил из себя, типа он «очень хороший футболист». Но я его близко к себе никогда не подпускал. Я думаю, Тимощук уже никогда не вернется в Украину. Алиев ему точно пиздурит боковой», – сказал Артем.

Ранее сам Александр Алиев поделился мнением о победе Анатолия Тимощука в суде.

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Артем Милевский Александр Алиев Анатолий Тимощук Спортивный арбитражный суд (CAS)
Олег Вахоцкий Источник: Спорт-Экспресс Украина
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