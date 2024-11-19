«Алиев ему точно...». Милевский пригрозил Тимощуку после победы в суде
Форвард считает, что Анатолий не вернется в Украину
Бывший форвард национальной сборной Украины Артем Милевский поделился мнением относительно будущего Анатолия Тимощука, который выиграл Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.
«Тимощук – это просто х*й. Мне о нем нечего сказать. Я с ним никогда близко не общался, даже когда в сборной был. Он постоянно общался с Левченко и другими ребятами, но не со мной и с Алиевым. Как оказалось, чутка нас не подвела.
Как Тимощук вел себя в сборной? Ставил из себя, типа он «очень хороший футболист». Но я его близко к себе никогда не подпускал. Я думаю, Тимощук уже никогда не вернется в Украину. Алиев ему точно пиздурит боковой», – сказал Артем.
Ранее сам Александр Алиев поделился мнением о победе Анатолия Тимощука в суде.
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