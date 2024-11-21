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Англия
21 ноября 2024, 13:40 | Обновлено 21 ноября 2024, 14:14
221
0

Манчестер Юнайтед хочет вернуть своего воспитанника из Лилля

Эйнджел Гомес является одной из целей «Манчестер Юнайтед»

21 ноября 2024, 13:40 | Обновлено 21 ноября 2024, 14:14
221
0
Манчестер Юнайтед хочет вернуть своего воспитанника из Лилля
Getty Images/Global Images Ukraine. Эйнджел Гомес

Английский полузащитник «Лилля» Эйнджел Гомес может вернутся в «Манчестер Юнайтед», сообщает The Sun.

24-летний воспитанник «манкунианцев», контракт которого заканчивается летом 2025-го года, является одной из главных трансферных целей английского гранда. Уже в январе футболист сможет вести переговоры с другими клубами. В игроке видят потенциальную замену Каземиро.

В текущем сезоне Эйнджел Гомес провел 15 матчей на клубном уровне, забил 1 гол и отдал 1 ассист.

Тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» определил самую проблемную позицию команды.

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Лилль Манчестер Юнайтед трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 трансферы чемпионат Англии по футболу чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) Английская Премьер-лига Каземиро
Данііл Киріяка Источник: The Sun
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