Манчестер Юнайтед хочет вернуть своего воспитанника из Лилля

Английский полузащитник «Лилля» Эйнджел Гомес может вернутся в «Манчестер Юнайтед», сообщает The Sun.

24-летний воспитанник «манкунианцев», контракт которого заканчивается летом 2025-го года, является одной из главных трансферных целей английского гранда. Уже в январе футболист сможет вести переговоры с другими клубами. В игроке видят потенциальную замену Каземиро.

В текущем сезоне Эйнджел Гомес провел 15 матчей на клубном уровне, забил 1 гол и отдал 1 ассист.

Тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» определил самую проблемную позицию команды.