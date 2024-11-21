Манчестер Юнайтед хочет вернуть своего воспитанника из Лилля
Эйнджел Гомес является одной из целей «Манчестер Юнайтед»
Английский полузащитник «Лилля» Эйнджел Гомес может вернутся в «Манчестер Юнайтед», сообщает The Sun.
24-летний воспитанник «манкунианцев», контракт которого заканчивается летом 2025-го года, является одной из главных трансферных целей английского гранда. Уже в январе футболист сможет вести переговоры с другими клубами. В игроке видят потенциальную замену Каземиро.
В текущем сезоне Эйнджел Гомес провел 15 матчей на клубном уровне, забил 1 гол и отдал 1 ассист.
Тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» определил самую проблемную позицию команды.
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