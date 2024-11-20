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Лига наций
20 ноября 2024, 11:35 | Обновлено 20 ноября 2024, 11:59
1236
12

Ребров удержался, но сути это не меняет

Валерий Василенко все равно не доволен работой нынешнего наставника «сине-желтых»

20 ноября 2024, 11:35 | Обновлено 20 ноября 2024, 11:59
1236
12
Ребров удержался, но сути это не меняет
uaf.ua. Cергей Ребров

«Даже если мы будем в финале чемпионата Европы, критика будет всегда», – после решающего матча против сборной Албании сказал главный тренер национальной команды Украины Сергей Ребров. Мне кажется, в такой вот способ Сергей Станиславович «пожурил» всех тех, кто не верил в успех его команды в Лиге наций. А заодно и тех, кто методично указывал на ошибки наставника «сине-желтых», призывая его подать в отставку.

После матча последнего тура Лиги наций главный тренер сборной Украины избежал даже малейшего намека на отставку и получил возможность поквитаться со всеми. Кто бы мог подумать, что так удачно могут сложиться звезды.

Я уже неоднократно подчеркивал ранее, что главное во внешнем облике любого тренера – присутствие результата. А вот отсутствие этого результата раздражает больше всего.

Так получилось, что под руководством Сергея Реброва в ЛН его команда провела лишь один вменяемый поединок – как раз последний по счету. И даже не весь поединок, а первую его часть. Но этого с лихвой хватило для того, чтобы из грязи выбиться в князи. Результат по факту есть, стало быть, Ребров прав.

И если вы думаете иначе, смотрите в пункт первый.

Ибо все слова о неправоте Реброва будут казаться отмазкой. Так или иначе, но после стартового провала нашей сборной последовала удачная полоса. Удачная, прежде всего, в том смысле, что наша команда больше не проигрывала. И в самый необходимый момент, припертая к стенке, наша главная команда добыла то, что и должна была добыть – победу.

Итоговое второе место, шанс побороться за выход в дивизион А. Кажется, действительно все хорошо. Даже больше, чем хорошо, если учесть тот же провальный старт. Ребров не провалился, Шевченко прав, что не сделал резких движений и не уволил своего друга. Так ведь получается?

Наверное.

Но никто не отменял и такого избытого понятия, как «все познается в сравнении». И вот в этом разделе к Реброву найдется много вопросов. И, я подозреваю, не только у меня.

К тому же, каждый видит то, что хочет видеть. Ребров в первую и последнюю очередь видит финишный матч своей команды, результат которого и позволил ему избежать дальнейшей конфронтации с болельщиками. И, по большому счету, Сергей Станиславович имеет право на свою точку зрения. Ибо он не мытьем, так катаньем, но выдал на-гора результат.

Да, его слова о критике даже в случае выхода в финал континентального первенства видятся кощунством, ведь его команда не вышла из группы на Евро-2024. Но в данном случае главную задачу он ведь решил.

uefa.com

Однако правы будут и те, кто, окромя удачного первого тайма против сборной Албании, увидят хаос и неразбериху в пяти предыдущих поединках нашей национальной команды.

Я себя отношу к этой категории граждан. Для меня лично Ребров и его команда по определению выступили неудачно в нынешней Лиге наций. Если говорить в целом, то даже успешный матч в Тиране нельзя считать полновесно классным, ведь команды Сергея Реброва снова не хватило на весь поединок.

Что тогда говорить об остальных поединках.

Как по мне, даже у Александра Петракова в Лиге наций дела шли лучше, нежели у его сменщика на посту тренера сборной. За подобные мучения предыдущего тренера «сине-желтых» уже бы давно забросали камнями. По-настоящему забросали. Потому что он, видите ли, «физрук».

Нынешнему «не физруку» – почет, уважение и свежий воздух. Да, болельщики в большинстве своем его не очень жалуют, однако со стороны нашей футбольной ассоциации поддержка фундаментальная.

Благодаря этой поддержке Сергей Станиславович и удержится на своем посту как минимум до конца отбора на ЧМ-2026. Ну, а за что его увольнять, ведь он не вылетел в дивизион С.

Только вот и оставлять его во главе главной команды страны практически не за что. Евро-2024 он провалил, в далеко не самой сильной Лиге наций тоже порядком начудил.

Увы, но футбола как такового в исполнении его подопечных на протяжении нынешнего года было крайне мало. Это не футбол. Это мучения. И я очень сомневаюсь, что в дальнейшем подопечные Сергея Реброва будут больше играть, а не мучиться.

Но Сергей Ребров останется. И будет делать то, что у него получается не очень.

И мы все останемся. И тоже продолжим делать то, что умеем больше всего – болеть за своих. Даже если этим своим порой не хватает ни гибкости, ни фантазии.

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статьи эксклюзив Сергей Ребров сборная Украины по футболу
Валерий Василенко
Валерий Василенко Sport.ua
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Комментарии 12
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ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ ШАХТЁР
ГЕОРГИЙ СУДАКОВ — ЛУЧШИЙ ИГРОК В ИСТОРИИ УКРАИНСКОГО ФУТБОЛА — МОЖЕТ СТАТЬ ПЕРВЫМ В ИСТОРИИ СТРАНЫ ИГРАЮЩИМ ТРЕНЕРОМ НАЦИОНАЛЬНОЙ СБОРНОЙ. ЭТО РЕШЕНИЕ УЖЕ АКТИВНО ОБСУЖДАЕТСЯ В ФЕДЕРАЦИИ ФУТБОЛА УКРАИНЫ И МОЖЕТ СТАТЬ РЕВОЛЮЦИОННЫМ ШАГОМ К НОВЫМ ВЫСОТАМ.
РУКОВОДСТВО ФЕДЕРАЦИИ УВЕРЕНО, ЧТО СИЛА, ХАРИЗМА И ФУТБОЛЬНЫЙ ГЕНИЙ СУДАКОВА СТАНУТ КЛЮЧЕВЫМИ ФАКТОРАМИ ДЛЯ УСПЕШНОГО ОТБОРА НА ЧЕМПИОНАТ МИРА 2026 ГОДА. БОЛЕЕ ТОГО, ОНИ РАССМАТРИВАЮТ ЕГО ВИДЕНИЕ ИГРЫ КАК НЕОБХОДИМЫЙ ЭЛЕМЕНТ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ДОМИНИРУЮЩЕЙ КОМАНДЫ, СПОСОБНОЙ ВЫИГРАТЬ МУНДИАЛЬ С ТРИУМФОМ.
СУДАКОВ — НЕ ТОЛЬКО СИМВОЛ УКРАИНСКОГО ФУТБОЛА, НО И ЖИВОЕ ВДОХНОВЕНИЕ ДЛЯ МОЛОДЫХ ПОКОЛЕНИЙ. ЕГО СПОСОБНОСТЬ УПРАВЛЯТЬ ИГРОЙ НА ПОЛЕ И ПРИНЯТИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ СКЛОНЯЮТ ФЕДЕРАЦИЮ К МЫСЛИ О ТОМ, ЧТО ОН СМОЖЕТ ЭФФЕКТИВНО СОВМЕЩАТЬ РОЛЬ ТРЕНЕРА И КАПИТАНА.
УКРАИНА ГОТОВИТСЯ К НОВОЙ ЭРЕ В ФУТБОЛЕ, ГДЕ ИГРАЮЩИЙ ТРЕНЕР СУДАКОВ МОЖЕТ СТАТЬ СИМВОЛОМ ПОБЕД И ЛИДЕРСТВА НА МИРОВОЙ АРЕНЕ. ОСТАЕТСЯ ЛИШЬ ДОЖДАТЬСЯ ОФИЦИАЛЬНОГО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ И УЗНАТЬ, СТАНЕТ ЛИ ГЕОРГИЙ СУДАКОВ ТЕМ, КТО НАПИШЕТ НОВУЮ ГЛАВУ В ИСТОРИИ УКРАИНСКОГО ФУТБОЛА.
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ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ ШАХТЁР
ДЕРНАМАВЦЫ  ВЫКУСЕТЕ ЗАВИДУЙТЭ  МОЛЧА
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+1
COBA
Все по справі. Інколи здається, що деякі гравці не знають, що їм робити на полі. Підбір виконавців один з найкращих(багато грають хай і не в топ клубах, та все ж закріпились в європейських лігах), а команди немає зовсім. Виходять і самі мучаться й усіх мучать). А щодо результату, просто пощастило. Все яскраво видно глянувши на статистику -  в такій групі програти і зіграти у нічию двічі дорогого варте)), а результативність. 8-8. Серйозний успіх тренера.
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8number
Головне: ручний. Чує все, що кажу. В захваті 
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0
ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ ШАХТЁР
ПАРА ДЕЛАТЬ ВЕЛИКАВА И МАГУЧЕВА ЖОРЕКА  ЕГРАЮЩИМ ТРЕНЕРАМ ТАГДА МИ НА ИЗИ ВИЙДЕМ НА ЧЕМПЕАНАТ МИРА И ЛЕХКО ПАБЕДИМ НА САМОМ ЧЕМПЕАНАТЕ МИРА
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0
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8number
Кращій коуч за часів незалежної! З такого гівна пулю зліпив. В захваті від Серьоги!
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0
New Zealander
Якщо Срна читає ці рядки, то моє повідомлення йому таке: "підписувати треба того технаря - швейцарця із Янг Бойза який накручував нашу оборону, Монтейру, а не Калюжного. Його ціна на трансфермаркет 5 лямів. Основний гравець збірної Швейцарії, забив гол іспанцям в останньому матчі. Як він ще досі в Янг Бойзі, а не десь в Шахтарі не розумію. 
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Main
Это печально конечно
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