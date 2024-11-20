«Даже если мы будем в финале чемпионата Европы, критика будет всегда», – после решающего матча против сборной Албании сказал главный тренер национальной команды Украины Сергей Ребров. Мне кажется, в такой вот способ Сергей Станиславович «пожурил» всех тех, кто не верил в успех его команды в Лиге наций. А заодно и тех, кто методично указывал на ошибки наставника «сине-желтых», призывая его подать в отставку.

После матча последнего тура Лиги наций главный тренер сборной Украины избежал даже малейшего намека на отставку и получил возможность поквитаться со всеми. Кто бы мог подумать, что так удачно могут сложиться звезды.

Я уже неоднократно подчеркивал ранее, что главное во внешнем облике любого тренера – присутствие результата. А вот отсутствие этого результата раздражает больше всего.

Так получилось, что под руководством Сергея Реброва в ЛН его команда провела лишь один вменяемый поединок – как раз последний по счету. И даже не весь поединок, а первую его часть. Но этого с лихвой хватило для того, чтобы из грязи выбиться в князи. Результат по факту есть, стало быть, Ребров прав.

И если вы думаете иначе, смотрите в пункт первый.

Ибо все слова о неправоте Реброва будут казаться отмазкой. Так или иначе, но после стартового провала нашей сборной последовала удачная полоса. Удачная, прежде всего, в том смысле, что наша команда больше не проигрывала. И в самый необходимый момент, припертая к стенке, наша главная команда добыла то, что и должна была добыть – победу.

Итоговое второе место, шанс побороться за выход в дивизион А. Кажется, действительно все хорошо. Даже больше, чем хорошо, если учесть тот же провальный старт. Ребров не провалился, Шевченко прав, что не сделал резких движений и не уволил своего друга. Так ведь получается?

Наверное.

Но никто не отменял и такого избытого понятия, как «все познается в сравнении». И вот в этом разделе к Реброву найдется много вопросов. И, я подозреваю, не только у меня.

К тому же, каждый видит то, что хочет видеть. Ребров в первую и последнюю очередь видит финишный матч своей команды, результат которого и позволил ему избежать дальнейшей конфронтации с болельщиками. И, по большому счету, Сергей Станиславович имеет право на свою точку зрения. Ибо он не мытьем, так катаньем, но выдал на-гора результат.

Да, его слова о критике даже в случае выхода в финал континентального первенства видятся кощунством, ведь его команда не вышла из группы на Евро-2024. Но в данном случае главную задачу он ведь решил.

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Однако правы будут и те, кто, окромя удачного первого тайма против сборной Албании, увидят хаос и неразбериху в пяти предыдущих поединках нашей национальной команды.

Я себя отношу к этой категории граждан. Для меня лично Ребров и его команда по определению выступили неудачно в нынешней Лиге наций. Если говорить в целом, то даже успешный матч в Тиране нельзя считать полновесно классным, ведь команды Сергея Реброва снова не хватило на весь поединок.

Что тогда говорить об остальных поединках.

Как по мне, даже у Александра Петракова в Лиге наций дела шли лучше, нежели у его сменщика на посту тренера сборной. За подобные мучения предыдущего тренера «сине-желтых» уже бы давно забросали камнями. По-настоящему забросали. Потому что он, видите ли, «физрук».

Нынешнему «не физруку» – почет, уважение и свежий воздух. Да, болельщики в большинстве своем его не очень жалуют, однако со стороны нашей футбольной ассоциации поддержка фундаментальная.

Благодаря этой поддержке Сергей Станиславович и удержится на своем посту как минимум до конца отбора на ЧМ-2026. Ну, а за что его увольнять, ведь он не вылетел в дивизион С.

Только вот и оставлять его во главе главной команды страны практически не за что. Евро-2024 он провалил, в далеко не самой сильной Лиге наций тоже порядком начудил.

Увы, но футбола как такового в исполнении его подопечных на протяжении нынешнего года было крайне мало. Это не футбол. Это мучения. И я очень сомневаюсь, что в дальнейшем подопечные Сергея Реброва будут больше играть, а не мучиться.

Но Сергей Ребров останется. И будет делать то, что у него получается не очень.

И мы все останемся. И тоже продолжим делать то, что умеем больше всего – болеть за своих. Даже если этим своим порой не хватает ни гибкости, ни фантазии.