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Англия
21 ноября 2024, 11:06 | Обновлено 21 ноября 2024, 11:19
543
0

В январе МЮ не взорвет рынок. Приход Аморима не приведет к безумным тратам

Пока с новым наставником боссы «красных дьяволов» могут быть спокойны за свои деньги

21 ноября 2024, 11:06 | Обновлено 21 ноября 2024, 11:19
543
0
В январе МЮ не взорвет рынок. Приход Аморима не приведет к безумным тратам
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

Несколько дней назад португальский наставник Рубен Аморим провел свою первую тренировку в качестве главного тренера «Манчестер Юнайтед». Из-за большого количества сборников, задействованных в своих командах в рамках окна для международных матчей, на первом занятии 39-летний специалист мог рассчитывать только на десятерых исполнителей основного состава. Детальное знакомство с остальными у Аморима состоится в ближайшие дни и недели, когда Рубен и его ассистенты получат возможность воочию оценить способности, а также потенциал своих новых подопечных.

Впрочем, уже сейчас в британских СМИ активно обговаривается, кого Аморим вскоре выставит из «Манчестер Юнайтед». Информация на этот счет доносится довольно противоречивая, но в целом есть целый ряд фамилий, которые повторяются практически у каждого источника – это Антони, Каземиро, Кристиан Эриксен, Виктор Линделеф и Гарри Магуайр. Также можно выделить слухи о вероятном желании «красных дьяволов» попрощаться вскоре с 25-летним нидерландцем Тиреллом Маласией, который был подписан два года назад за 15 миллионов евро, но последние почти полтора сезона провел в лазарете из-за серьезной травмы колена.

Если слухи оправдаются, то уже в январе Аморим может столкнутся со своего рода «кадровым голодом» в первой команде, так как интенсивный сезон в английской Премьер-лиге предполагает необходимость широкой ротации, да и проблемы игроков со здоровьем, увы, еще никто не отменял, поэтому португальскому наставнику однозначно будет необходимо иметь под рукой как минимум 23-25 готовых выйти на поле футболистов. И одномоментная продажа тех, на кого новый коуч «Манчестер Юнайтед» не рассчитывает, приведет к тому, что клубу придется искать новые варианты, то ли выходя на трансферный рынок, то ли изыскивая внутренние резервы в академии.

Вариант с покупкой нескольких новых игроков, которые бы нравились Амориму, является наиболее простым для тренера и «Манчестер Юнайтед» прямо сейчас, но… Как пишут британские инсайдеры, финансовое положение «красных дьяволов» сейчас не настолько радужное, чтобы в январе идти на большие затраты. По данным авторитетного журналиста Дэвида Орнштейна, в ближайшие месяцы Аморим точно не получит от руководства «Манчестер Юнайтед» существенных финансовых ресурсов, потому португальцу предстоит сосредоточиться на том, что он получил «в наследство» от Эрика тен Хага, а также начинать тщательно продумывать летнюю кампанию.

Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Эриксен может покинуть Манчестер Юнайтед

Это значит, что никаких переходов Винисиуса Жуниора из «Реала» или Жеовани Кенда из лиссабонского «Спортинга» фанатам «Манчестер Юнайтед» в январе ждать не стоит, как бы не уверяли в обратном некоторые «бульварные издания». В частности, 84 миллиона фунтов на Кенда выглядят просто каким-то «космическим космосом», уж простите автора за такую абсурдную тавтологию, которая прекрасно иллюстрирует всю абсурдность подобных сплетен в британских таблоидах.

Приход Аморима в «Манчестер Юнайтед» совпал с тем этапом в финансовой жизнедеятельности клуба, когда особое внимание уделяется правилам рентабельности и устойчивого развития, несоблюдение которых уже стоило очков и привело к штрафам для ряда команд АПЛ. Поэтому еще на этапе предварительных переговоров с португальским специалистом до ведома последнего было донесено, что в январе на какие-то большие траты в «Манчестер Юнайтед», если не произойдет чего-то кардинально невероятного, идти не собираются. Да и кандидатура Аморима в целом импонировала руководству МЮ из-за того, что Рубен еще в «Спортинге» продемонстрировал способность справляться с поставленными перед ним задачами при в целом небольшом бюджете (особенно в сравнении с ключевыми конкурентами – «Порту» и «Бенфикой»), да еще и с активным привлечением клубной талантливой молодежи.

В последнее время в «Манчестер Юнайтед» активно «затягивают пояса». Дошло даже до скандального увольнения клубной легенды и отца современного величия «красных дьяволов» Алекса Фергюсона, которого «попросили» с должности глобального посла. А еще ведь были не менее резонансные сокращения на питание рядовых сотрудников клубной системы, снижение затрат на корпоративные мероприятия и т.п.

Неудивительно, что перед Рубеном Аморимом поставлена первоочередная задача изучить всех своих новых подопечных, и лишь после этого предоставить руководству клуба свой план относительно привлечения новых игроков на те позиции, которые новому тренерскому штабу покажутся проблемными.

Возможно, Амориму позволят произвести несколько относительно недорогих приобретений уже в начале 2025-го. Например, в прессе уже судачат об интересе «красных дьяволов» к 24-летнему вингеру «Галатасарая» Юнусу Акгюну, который в минувшем сезоне уже выступал в Англии – что правда, лишь в Чемпионшипе, когда помогал «Лестеру» на правах аренды. На трансфер турецкого легионера в Манчестере, по слухам, могут выделить около 10 миллионов евро, но более существенных сделок осуществлять не намерены, если только это не будет чем-то чрезвычайно выгодным с точки зрения реальной футбольной экономики.

Можно ли ожидать, что от Аморима не будут требовать результата в формате «здесь и сейчас», если трансферная кампания в январе не будет настолько масштабной, как хотелось бы португальцу? Скорее всего, да. В «Манчестер Юнайтед» готовы пожертвовать этим сезоном, если только новый наставник сумеет вернуть команде прежнюю психологическую уверенность в своих силах, причем это касается как коллектива в целом, так и каждого конкретного его члена в отдельности.

В частности, до конца сезона-2024/25 боссы просят Аморима провести персональную работу с нидерландским форвардом Джошуа Зиркзе, на приобретение которого было потрачено 42,5 миллиона евро, но который выглядит настолько слабым и разбалансированным исполнителем, что на Туманном Альбионе уже вовсю судачат о необходимости вернуть нападающего обратно в итальянскую Серию А.

Помимо Зиркзе, Амориму в «Манчестер Юнайтед» придется столкнутся с целым рядом других некогда звездных футболистов, которые в настоящий момент не демонстрируют, пожалуй, и половины своего потенциала и способностей. Это и Расмус Хойлунд, и Маркус Рашфорд, и Мэйсон Маунт, и даже Бруну Фернандеш, который в последнее время лишь отдаленно напоминает себя самого лучших образцов.

И только в случае реальной невозможности реанимировать карьеры этих «угасающих звезд» руководство «Манчестер Юнайтед» будет готово рассматривать возможность приглашения в клуб дорогостоящих новичков конкретно под запросы и требования Аморима. Поэтому в ближайшие месяцы португальскому наставнику точно придется работать с «наследием тен Хага». Другое дело, что его вполне должно хватать как минимум для попадания в топ-5 чемпионата, а не угрюмого барахтанья в нижней половине турнирной таблицы с переписыванием всех мыслимых и немыслимых антирекордов…

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статьи эксклюзив Манчестер Юнайтед Рубен Аморим
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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