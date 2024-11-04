Худший старт в истории. МЮ установил клубный антирекорд в АПЛ
Команда за 10 матчей набрала 12 баллов
«Манчестер Юнайтед» переписал историю клуба, оформив самый худший старт чемпионата в истории команды.
Впервые за долгие годы команда за 10 поединков национального первенства набрала 12 очков.
До этого худший результат был продемонстрирован в двух сезона: 2014/15 и 2019/20. Тогда клуб за стартовых 10 туров имел в активе 13 пунктов.
Посодействовал дьяволам установить клубный антирекорд лондонский «Челси», который в последнем матче АПЛ отобрал очки в «Манчестер Юнайтеда» (1:1).
Manchester United's fewest points after 10 games of a Premier League season:— Squawka (@Squawka) November 3, 2024
◉ 12 (2024/25)
◎ 13 (2019/20)
◎ 13 (2014/15)
◎ 15 (2023/24)
◎ 15 (2016/17)
Ruben Amorim has work to do. 👀 pic.twitter.com/6byVs71Cod
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