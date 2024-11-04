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Англия
04 ноября 2024, 08:37 | Обновлено 04 ноября 2024, 08:39
133
0

Худший старт в истории. МЮ установил клубный антирекорд в АПЛ

Команда за 10 матчей набрала 12 баллов

04 ноября 2024, 08:37 | Обновлено 04 ноября 2024, 08:39
133
0
Худший старт в истории. МЮ установил клубный антирекорд в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Юнайтед» переписал историю клуба, оформив самый худший старт чемпионата в истории команды.

Впервые за долгие годы команда за 10 поединков национального первенства набрала 12 очков.

До этого худший результат был продемонстрирован в двух сезона: 2014/15 и 2019/20. Тогда клуб за стартовых 10 туров имел в активе 13 пунктов.

Посодействовал дьяволам установить клубный антирекорд лондонский «Челси», который в последнем матче АПЛ отобрал очки в «Манчестер Юнайтеда» (1:1).

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Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига антирекорд Челси Манчестер Юнайтед - Челси
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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