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  4. Ман Юнайтед и Челси разошлись миром в топ-матче. Мудрик сыграл 20 минут
Чемпионат Англии
Манчестер Юнайтед
03.11.2024 18:30 – FT 1 : 1
Челси
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Англия
03 ноября 2024, 20:27 | Обновлено 03 ноября 2024, 21:15
1549
13

Ман Юнайтед и Челси разошлись миром в топ-матче. Мудрик сыграл 20 минут

Украинский вингер синих вышел на замену во втором тайме

03 ноября 2024, 20:27 | Обновлено 03 ноября 2024, 21:15
1549
13
Ман Юнайтед и Челси разошлись миром в топ-матче. Мудрик сыграл 20 минут
Getty Images/Global Images Ukraine

3 ноября в 18:30 состоялся матч 10-го тура АПЛ между Манчестер Юнайтед и Челси.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды провели поединок на стадионе Олд Траффорд в Манчестере.

Украинский вингер Челси Михаил Мудрик вышел на замену во втором тайме и сыграл 20 минут.

Видео голов можно увидеть в Telegram-канале 100 минут АПЛ

На 70-й минуте Бруну Фернандеш открыл счет для МЮ с пенальти. На 74-й минуте Мойсес Кайседо сравнял счет для Челси, в этом эпизоде Мудрик вовремя подпрыгнул, и мяч влетел в ворота.

На тренерской скамейке МЮ командой руководил Руд ван Нистелрой, а новый коуч Рубен Аморим приступит в работе позже.

Лидеры АПЛ: Ливерпуль (25), Ман Сити (23), Ноттингем Форест (19), Челси, Арсенал, Астон Вилла (по 18).

АПЛ. 10-й тур, 3 октября

Манчестер Юнайтед – Челси – 1:1

Голы: Бруну Фернандеш, 70 – Мойсес Кайседо, 74

Манчестер Юнайтед: Онана, Мазрауи, Мартинес, де Лигт, Диогу Далот, Угарте (Линделеф, 84), Каземиро, Рэшфорд (Диалло, 73), Бруну Фернандеш, Гарначо, Хойлунд (Зиркзе, 84).

Челси: Санчес, Джеймс, Колуилл, Фофана, Гюсто (Кукурелья, 46), Лавия (Фернандес, 70), Кайседо, Палмер, Нету, Мадуэке (Мудрик, 70), Джексон.

Предупреждения: Угарте, 42, Диогу Далот, 45+1, Рэшфорд, 67, Каземиро, 85, Мартинес, 90+3, Диалло, 90+5 – Гюсто, 36, Джексон, 90+4.

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Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси видео голов и обзор Манчестер Юнайтед - Челси Мойсес Кайседо Бруну Фернандеш Михаил Мудрик
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 13
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movkli
не вчасно підстрибнув, а потрібно писати - асист )))
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0
Микола Захарченко
Матч був досить цікавий, тримав у напрузі . Мишко міг зіграти більш вдало в тих епізодах , які в нього були , але був якийсь млявий . Добре зіграв лише в моменті , коли пропустив між ніг після удару Кайседо ) А ці хвилини з виходами на заміну можуть бути вирішальними в його подальшому перебуванню в Челсі ...
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0
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Tower Bridge
Кайседо пробил точно в ноги Мудрику,   но тот успел одну ногу отставить и гол!
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-1
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T-800
зато против панатинаикосов и клубов Лиги1 герой, как и Фелиш между прочим
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-2
Harun Bakircioğlu
С Мудриком всегда странная фигня, когда он принимает мяч, кажется вот щас как покажет класс всем, щас как продемонстрирует, но в итоге он раздвигает ноги, чтобы не помешать чужому голу.
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-2
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