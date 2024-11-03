Ман Юнайтед и Челси разошлись миром в топ-матче. Мудрик сыграл 20 минут
Украинский вингер синих вышел на замену во втором тайме
3 ноября в 18:30 состоялся матч 10-го тура АПЛ между Манчестер Юнайтед и Челси.
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Команды провели поединок на стадионе Олд Траффорд в Манчестере.
Украинский вингер Челси Михаил Мудрик вышел на замену во втором тайме и сыграл 20 минут.
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На 70-й минуте Бруну Фернандеш открыл счет для МЮ с пенальти. На 74-й минуте Мойсес Кайседо сравнял счет для Челси, в этом эпизоде Мудрик вовремя подпрыгнул, и мяч влетел в ворота.
На тренерской скамейке МЮ командой руководил Руд ван Нистелрой, а новый коуч Рубен Аморим приступит в работе позже.
Лидеры АПЛ: Ливерпуль (25), Ман Сити (23), Ноттингем Форест (19), Челси, Арсенал, Астон Вилла (по 18).
АПЛ. 10-й тур, 3 октября
Манчестер Юнайтед – Челси – 1:1
Голы: Бруну Фернандеш, 70 – Мойсес Кайседо, 74
Манчестер Юнайтед: Онана, Мазрауи, Мартинес, де Лигт, Диогу Далот, Угарте (Линделеф, 84), Каземиро, Рэшфорд (Диалло, 73), Бруну Фернандеш, Гарначо, Хойлунд (Зиркзе, 84).
Челси: Санчес, Джеймс, Колуилл, Фофана, Гюсто (Кукурелья, 46), Лавия (Фернандес, 70), Кайседо, Палмер, Нету, Мадуэке (Мудрик, 70), Джексон.
Предупреждения: Угарте, 42, Диогу Далот, 45+1, Рэшфорд, 67, Каземиро, 85, Мартинес, 90+3, Диалло, 90+5 – Гюсто, 36, Джексон, 90+4.
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