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  4. Ман Юнайтед – Челси – 1:1. Мудрик вовремя подпрыгнул. Видео голов и обзор
Чемпионат Англии
Манчестер Юнайтед
03.11.2024 18:30 – FT 1 : 1
Челси
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Англия
03 ноября 2024, 20:47 | Обновлено 03 ноября 2024, 21:14
2893
0

Ман Юнайтед – Челси – 1:1. Мудрик вовремя подпрыгнул. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 10-го тура АПЛ

03 ноября 2024, 20:47 | Обновлено 03 ноября 2024, 21:14
2893
0
Ман Юнайтед – Челси – 1:1. Мудрик вовремя подпрыгнул. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

3 ноября в 18:30 состоялся матч 10-го тура АПЛ между Манчестер Юнайтед и Челси.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды провели поединок на стадионе Олд Траффорд в Манчестере.

Украинский вингер Челси Михаил Мудрик вышел на замену во втором тайме и сыграл 20 минут.

Видео голов можно увидеть в Telegram-канале 100 минут АПЛ

На 70-й минуте Бруну Фернандеш открыл счет для МЮ с пенальти. На 74-й минуте Мойсес Кайседо сравнял счет для Челси, в этом эпизоде Мудрик вовремя подпрыгнул, и мяч влетел в ворота.

АПЛ. 10-й тур, 3 октября

Манчестер Юнайтед – Челси – 1:1

Голы: Бруну Фернандеш, 70 – Мойсес Кайседо, 74

Видео голов и обзор

ГОЛ! 1:0. Бруну Фернандеш, 70 мин (пен)

ГОЛ! 1:1. Мойсес Кайседо, 74 мин

События матча

74’
ГОЛ ! Мяч забил Мойсес Кайседо (Челси).
70’
ГОЛ ! С пенальти забил Бруну Мигель Фернандеш (Манчестер Юнайтед).
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Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси Манчестер Юнайтед - Челси видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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