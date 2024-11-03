3 ноября в 18:30 состоялся матч 10-го тура АПЛ между Манчестер Юнайтед и Челси.

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Команды провели поединок на стадионе Олд Траффорд в Манчестере.

Украинский вингер Челси Михаил Мудрик вышел на замену во втором тайме и сыграл 20 минут.

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На 70-й минуте Бруну Фернандеш открыл счет для МЮ с пенальти. На 74-й минуте Мойсес Кайседо сравнял счет для Челси, в этом эпизоде Мудрик вовремя подпрыгнул, и мяч влетел в ворота.

АПЛ. 10-й тур, 3 октября

Манчестер Юнайтед – Челси – 1:1

Голы: Бруну Фернандеш, 70 – Мойсес Кайседо, 74

Видео голов и обзор

ГОЛ! 1:0. Бруну Фернандеш, 70 мин (пен)

ГОЛ! 1:1. Мойсес Кайседо, 74 мин