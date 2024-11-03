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Чемпионат Англии
Манчестер Юнайтед
03.11.2024 18:30 – 24 0 : 0
Челси
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
03 ноября 2024, 18:30 | Обновлено 03 ноября 2024, 18:37
1031
0

Манчестер Юнайтед – Челси. Мудрик – в резерве. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 3 ноября в 18:30 матч чемпионата Англии

03 ноября 2024, 18:30 | Обновлено 03 ноября 2024, 18:37
1031
0
Манчестер Юнайтед – Челси. Мудрик – в резерве. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В воскресенье, 3 ноября, состоится матч 10-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 18:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Манчестер Юнайтед – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Манчестер Юнайтед – Челси
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Манчестер Юнайтед Челси Манчестер Юнайтед - Челси смотреть онлайн Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Михаил Мудрик
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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