03.11.2024 18:30 – 24’ 0 : 0
Англия03 ноября 2024, 18:30 | Обновлено 03 ноября 2024, 18:37
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Манчестер Юнайтед – Челси. Мудрик – в резерве. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 3 ноября в 18:30 матч чемпионата Англии
03 ноября 2024, 18:30 | Обновлено 03 ноября 2024, 18:37
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В воскресенье, 3 ноября, состоится матч 10-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Челси».
Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 18:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.
Манчестер Юнайтед – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Манчестер Юнайтед – ЧелсиСмотреть трансляцию
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