3 ноября на «Олд Траффорд» пройдет матч 10-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Манчестер Юнайтед» встретится с «Челси». Поединок начнется в 18:30 по киевскому времени.

Манчестер Юнайтед

Команда закончила прошлый сезон победой в кубке Англии. И, похоже, тем успехом перекрыли все неудачи 2023/2024, от последнего места в группе Лиги чемпионов и до падения на 8-ю позицию в Премьер-Лиге. Это позволило сохранить тренерский пост Эрику тен Хагу. В Лиге Европы англичане строго играют вничью - сначала с Твенте, потом против Порту, а на прошлой неделе закончили 1:1 с Фенербахче. В АПЛ не получается выиграть даже половины матчей и, соответственно, красные дьяволы болтаются в середине турнирной таблицы. Последней каплей стали 1:2 с Вест Хэмом - голландца уволили. Новым главным тренером стал Рубен Аморим. А вот и.о. в предыдущей игры был ван Нистелрой. И он разгромил Лестер в Кубке Лиги 5:2.

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Челси

Клуб после провального позапрошлого сезона сделал ставку на Почеттино, и потратили немалые деньги на новичков. В итоге получилось добиться прогресса, но откровенно незначительного: да, опередили тот же Манчестер Юнайтед, но не достигли квартета лидеров, финишировав 6-м. В итоге Боули снова в межсезонье сменил и наставника, сделав ставку на Мареску, и активно обновлял состав. У Энцо все равно очень много игроков, и фактически в Лиге конференций и АПЛ играют разные составы. Лучше получается в еврокубке, где, драматично пройдя в квалификации Серветт, в основном раунде победили и Гент, и Панатинаикос, забивая по четырежды. В АПЛ результаты более нестабильны: проиграли и Манчестер Сити, и Ливерпулю, взяли только ничьи с Кристал Пэлас и Ноттингем Форест. В спарке с Ньюкаслом получилось выиграть в рамках чемпионата, но в Кубке Лиги сразу же уступили 0:2.

Статистика личных встреч

После 7 матчей без поражений манкунианцы весной уступили 3:4 синим.

Прогноз

Букмекерские конторы до сих пор считают МЮ более слабой стороной. Но импульс от отставки тен Хага получен - без него должны бороться за победу. Так что игра обещает стать веселой, рискнем поставить на тотал больше 3,0 голов (коэффициент - 1,6).