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  4. Манчестер Юнайтед все еще непобедимым против Челси на домашней арене
Англия
04 ноября 2024, 03:18 |
21
0

Манчестер Юнайтед все еще непобедимым против Челси на домашней арене

Красные дьяволы уже 12 матчей подряд не проигрывают пенсионерам дома

04 ноября 2024, 03:18 |
21
0
Манчестер Юнайтед все еще непобедимым против Челси на домашней арене
Getty Images/Global Images Ukraine

3 ноября на Олд Траффорд в рамках 10-го тура АПЛ Манчестер Юнайтед встретился с Челси. Матч завершился со счетом 1:1, голы забили Бруну Фернандеш (70) и Мойсес Кайседо (74).

После матча красным дьяволам удалось продлить беспроигрышную серию дома против Челси до 12 матчей (5 побед, 7 ничьих). Кроме того, Бруну Фернандеш отметился голом впервые за долгое время, он не забивал на протяжении последних 9 матчей под руководством Тен Хага.

В этом сезоне Манчестер Юнайтед за 10 туров АПЛ набрал 12 очков и сейчас занимает 13 место, победив лишь в 3 матчах (3 победы, 3 ничьи, 4 поражения).

У Челси дела обстоят немного лучше: за такое же количество матчей «пенсионеры» получили 18 очков и сейчас занимают 4 место в лиге (5 побед, 3 ничьи, 2 поражения).

Дмитрий БАНАР

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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